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Лана Дель Рей шокувала мережу зайвою вагою
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Співачка Лана Дель Рей ніколи не переживала з приводу своєї ваги, та ще й з радістю оголювалася для кліпів і фотосесій.
На концертах Лана Дель Рей зазвичай з'являється в коротких сукнях в стилі "бейбі-долл", тому завжди здається дуже стрункою.
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У багатьох інтерв'ю дівчина не раз зізнавалася, що вона любить поїсти і не збирається обмежувати себе в солодкому. Тому Дель Рей навіть посміхається на знімку ані трохи не боячись осуду через зміни у вазі.
Тіло колись витонченої і сексуальної співачки значно змінилося. Від колишньої талії залишилися тільки спогади. Але не можна не помітити того, що, незважаючи на нові параметри, Лана Дель Рей виглядає цілком щасливою.
Лана Дель Рей разом з друзями відпочивала на яхті, що курсує по Середземному морю. На палубі зірка ходила в білому боді с корсетом. Однак приховати вади фігури їй так і не вдалося.
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