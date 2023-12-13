Купуйте ялинки легально: у поліції звернулися до всіх, хто хоче новорічне деревце

У патрульній поліції України зауважили, що стартували продажі новорічних ялинок. І лише вам обирати, чи це має бути жива, чи штучна, чи альтернативна.

Якщо ж ваш вибір впав саме на живу, то варто звернути увагу на кілька нюансів. Зокрема на те, чи легально її зрубали.

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Проте пам'ятайте, що варто купувати живі новорічні дерева лише на офіційних ярмарках, для яких дерева спеціально вирощують на ялинкових фермах. На стихійних ринках хвойні дерева реалізовуються без документів та можуть бути шкідливими,

– наголошують у поліції.

Як перевірити, чи офіційний ярмарок

усі ялинки, сосни та смереки повинні мати чипи або етикетки для захисту споживачів від незаконно зрубаних дерев; ці чіпи або номери штрихкодів містять повну інформацію про походження дерева;

територія ярмарку повинна бути обов'язково огородженою, а локація має містити дані про суб'єкта підприємницької діяльності та режим роботи;

також має бути лінійка для вимірювання розміру новорічного дерева та оприлюднену вартість погонного метра;

для перевірки законності дерев можна скористатися сайтом open.ukrforest.com.

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У поліції нагадали, що за незаконну вирубку, транспортування та реалізацію нелегальних ялинок передбачена адміністративна та кримінальна відповідальності. Відтак, закликають українців бути відповідальними. Якщо ви бачите незаконний продаж новорічних дерев – телефонуйте на спецлінію 102.