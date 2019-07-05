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Купа цукерок з нічого: як зробити домашній рахат-лукум

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Рахат-лукум у домашніх умовах - фото 1
Рахат-лукум у домашніх умовах / desertov

Як приготувати солодкий рахат-лукум вдома. Найкращий і найпростіший рецепт.

Інгредієнти:

  • Вода 380 мл
  • Апельсиновий сік 250 мл
  • Цукор 300 г
  • Кукурудзяний крохмаль 140 г
  • Лимонний сік 3 ст.л.
  • Цукрова пудра 1 ст.л.
Купа цукерок з нічого: як зробити домашній рахат-лукум - фото 338629

Як робити турецькі цукерки рахат-лукум:

  1. Насамперед миємо апельсин, а після вичавлюємо сік на соковижималці. Щоб отримати 250 мл свіжого апельсинового соку, розрізаємо 2 великих апельсини.
  2. У заздалегідь приготовлену каструлю налили 380 мл води, додали апельсиновий сік і висипали 300 г цукру. Потім додали в каструлю з водою і апельсиновим соком 140 г кукурудзяного крохмалю і гарненько перемішали вінчиком.
  3. Після включили плиту і постійно примушували масу. Як тільки маса загусне в неї потрібно додати 3 столових ложок лимонного соку і продовжувати перемішувати. Температуру плити зменшити і продовжувати перемішувати. Після того як маса стала тягучою і трохи змінила колір, стала прозорою, тримаємо ще 10 хвилин і прибираємо з плити.
  4. У формочки потрібно швидко перелити нашу отриману масу, тому що вона дуже швидко застигає. Далі потрібно почекати 1-2 години для того, щоб вони охололи. Коли маса охолола, вийняли з формочок і обваляти всі цукерки в кукурудзяному крохмалі і цукровій пудрі.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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