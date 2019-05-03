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Куди піти у Львові: визначні місця, які варто побачити в місті Лева
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Цьогоріч Львів відзначатиме свій 763-й день народження. Святкування пройде у стилі ретро, і триватиме три дні — з 3 до 5 травня. Розповідаємо, чому вам просто необхідно провести ці дні у Львові!
Львів – цілком і повністю "європейське" місто України. На Західній Україні є багато красивих куточків із старовинною архітектурою. Але Львів – єдине по-справжньому велике туристичне місто. Мандрівники люблять Львів за його вузенькі вулички, старовинну бруківку і затишну атмосферу, а особливо навесні.
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Ми не будемо розповідати вам про такі маст-візіт місця, як Високий Замок, Площа Ринок та Ратуша, Вернісаж, Палац Потоцьких тощо. Натомість розповімо про маловідомі пам'ятки, які обов'язково треба відвідати у Львові просто зараз!
Італійський дворик
Затишна місцевість в самому серці міста Лева. Тут можна відпочити від галасливих вулиць, наповнених туристами. Ще в 16 столітті, коли зводили цей дворик, власники намагалися облаштувати його так, щоб цей куточок став місцем відпочинку. Ця будівля схожа на затишні оселі мешканців Італії. Зараз Італійський дворик часто приймає гостей. Тут працює кафе, а також звучать джазові та класичні концерти. Італійський дворик – одне з найулюбленіших місць для фотосесій закоханих пар.
Музей-ресторан "Сало"
У культурно-гастрономічному закладі "Сало" представлено 35 видів продукту! Серед фірмових страв "Вухо Ван Гога", "Губи Монро", "Суші-сало". Крім їжі тут, звичайно, є те, що можна зробити з сала. Чи здогадувалися ви, що з цього продукту можна виготовити гігантське серце? (рекорд занесений до Книги рекордів України). Чи різноманітні бюсти, шахи тощо. Очевидно, у ініціаторів створення музею-ресторану фантазія просто зашкалює.
Наливки зі Львова
Привезіть додому трохи Львова в пляшечці настоянки. У магазині "Наливки зі Львова" є більше 20 видів – медовуха, калганівка, цітрусівка, чорнослив, кавова. Різні об'єми пляшок і найголовніше, що тут наливають і просто спробувати. Обов'язково відвідайте.
Парк культури і відпочинку
Якщо від натовпів туристів в центрі ви втомилися, їдьте у Парк культури і відпочинку імені Богдана Хмельницького. Працює він цілодобово. На вихідних тут влаштовують фестивалі. А з понеділка по неділю (для дорослих з вівторка) з 11:00 до 20:00 у вашому розпорядженні ще і атракціони. Не найстрашніші американські гірки, звичайно, але буде весело!
Арт-дворики
Якщо уважно придивитися у вузький коридор з однією зі сторін площі Ринок, то можна побачити багатообіцяючий напис "Щось цікаве" (пл. Ринок, 13). Не полінуйтеся піти і виявити щось дійсно вельми цікаве – цілу галерею під відкритим небом і авторські прикраси зі скла. Зараз тут експонуються подушки з розмальованими камінчиками і змійками в оригінальних місцях, на підході – акрилова виставка. А скляну підвіску можна придбати від 25 грн.
Костел Ольги та Єлизавети
Дорогою від вокзалу ви, напевно, проходили готичний костел Ольги та Єлизавети (пл. Кропивницького, 1) – найвищу будівлю у Львові (аж 88 метрів). Цього разу не проходите повз: з вежі костелу відкривається дивовижна панорама на місто.
Перше трамвайне депо
Перше трамвайне депо у Львові з'явилося в кінці XIX століття. Офісну будівлю перед ним давно вже знесли, а саме депо перебудували у 20-х роках минулого століття. Але, як би там не було, в цьому ангарі й сьогодні є зразки трамвайних вагонів, які курсували Львовом у ті далекі часи, а також і зразки техніки інших років. Умільці змогли відреставрувати кінний трамвай, цікаві деталі та інші експонати. Дуже часто в депо проходять виставки сучасного мистецтва і концерти.
Бар "Білий налив"
У львівському "Білому наливі" меню таке ж, як в аналогічних точках в Києві та Луцьку. Тут є сидр, пунш, настоянки, хот-доги (класичний і веганські), пироги (з яблуками і з куркою) і устриці. Фішка закладу в тому, що усі позиції тут в одну ціну – 29 грн.
Парк імені Івана Франка
У самому серці Львова, серед вузьких вуличок і граціозних австрійських будинків розмістився зелений оазис, затишне і озеленене місце відпочинку, розваг, зустрічей, прогулянок: парк імені Івана Франка. Сюди вас не заведе жодна екскурсія по Львову. Але потрапити у парк дуже легко. Розташований він перед Національним університетом імені Івана Франка, і, крім назви, має таку ж давню і цікаву історію.
Реберня "Під Арсеналом"
Цей популярний заклад відкрився напрікінці травня 2017 року у приміщенні, де раніше був нічний клуб "Під Арсеналом". Головна страва закладу – смачнючі смажені ребра, які готують на відкритій кухні на мангалі. А ще тут подають їжу без тарілок та приладів, і їсти її потрібно руками, при цьому кожен гість отримує спеціальні "слинявчики-нагрудники".
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