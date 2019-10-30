Куди піти на Хеловін у Львові: афіша заходів та подій

події та заходи у Львові на Хеловін

Хеловін традиційно святкують у ніч з 31 жовтня на 1 листопада. Ви також можете долучитися до святкування у своєму місті. Читайте далі та дізнайтеся, куди піти у Львові, щоб відсвяткувати Хеловін.

Розповідаємо про найцікавіші заходи та події, які відбудуться на Хеловін у Львові. Ви зможете весело провести вільний час.

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Куди піти на Хеловін у Львові

Дитяча безкоштовна вечірка на Хеловін у "Бульці"

Це буде вечірка для маленьких львів'ян з нагоди Хеловіну. Halloween Party для дітей – це безкоштовний аквагрим, тематичні ігри, парад костюмів, фотосесія в тематичній фотозоні. Обов'язковий вхід у костюмах.

Коли: 31 жовтня, 15:00

Локація: Центр сімейного дозвілля "Булька", вулиця Богдана Хмельницького 214

Insomnia кімнати страху

На честь Хеловіну Insomnia "відкриє ворота пекла і дозволить твоїм кошмарам вирватися з потойбіччя", як зазначають організатори. Бронювання квитків через організаторів.

Коли: 27 жовтня – 3 листопада

Локація: Insomnia кімнати страху, вулиця Валова 31

Вечірка у "Делюксі"

Вечірка WELCOME HALLOWEEN – це музика, страшні костюми та алкоголь. Бронювання столиків за телефоном 096 276 888 5.

Вхід 21+ та хеловінський костюм

Коли: 31 жовтня, 20:00

Локація: Делюкс, вулиця В. Великого 2

Halloween party в Picasso

На гостей чекатимуть ріки текіли, кіловати якісної музики та емоції, від яких холонутиме кров! Попередній продаж квитків на Хеловін у Picasso через організаторів.

Коли: 31 жовтня

Локація: клуб Picasso, вулиця Зелена, 88

Попередня ціна: 100 гривень

Tim Burton Halloween Partу

Зануртеся у моторошну атмосферу культових фільмів Тіма Бартона. Всім гостям у костюмах welcome drink. Також буде нагородження за найкращий образ. Бронювання столика за номером 050 600 50 05.

Коли: 31 жовтня, 20:00

Локація: 4friends Whiskey Pub, вулиця Джохара Дудаєва, 2

Пекельне шоу у Malevich Night Club

У програмі вечірки: тортури вбивчими треками, пекельне шоу, виснажливі танці, атмосфера повного божевілля і цілковитого жаху.

Коли: 31 жовтня о 21:00

Локація: Malevich Night Club, проспект Чорновола 2

Ціна: дівчата (18+) 100 гривень, хлопці(21+) 150 гривень

Вечірка у нічному клубі ODEON

У програмі: моторошні коктейлі, містична Selfieparty, діджей-саксофоніст Ігор Волков. Вхід для дівчат 18+, а для хлопців 21+. Бронювання столиків за телефоном 063 616 1818.

Коли: 31 жовтня, 22:00

Локація: ODEON, Наукова 7А

Halloween party у FESTrepublic

Світильники з гарбузів і найкраща музика від діджеїв будуть розривати танцпол: SAVETHETUNA (Kyiv), MACHITAS (Lviv), BIGANSKI (Lviv), RUDE (Lviv).

Коли: 31 жовтня, 21:00

Локація: !FESTrepublic, вулиця Старознесенська 24-26

Halloween party у IHUB Lviv

У iHUB lviv буде Halloween party: під круту музику, у страшних костюмах та зі смачними коктейлями.

Коли: 1 листопада о 20:00

Локація: івент-зал iHUB lviv, вулиця Замкнена, 9

Вхід вільний

Дрес-код: чорний, як твоя душа

Halloween Party у BLACK BISON PUB

У програмі: перегляд дуже страшного кіно, фотозвіт із гарбузами та музика. Жахливі костюми обов'язкові, адже відьмам, привидам, вампірам, зомбі та усілякій нечисті знижка -10%.

Вхід вільний

Коли: 31 жовтня, 18:00

Локація: BLACK BISON PUB, вулиця Туган-Барановського, 9

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