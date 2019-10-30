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Куди піти на Хеловін у Львові: афіша заходів та подій
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Хеловін традиційно святкують у ніч з 31 жовтня на 1 листопада. Ви також можете долучитися до святкування у своєму місті. Читайте далі та дізнайтеся, куди піти у Львові, щоб відсвяткувати Хеловін.
Розповідаємо про найцікавіші заходи та події, які відбудуться на Хеловін у Львові. Ви зможете весело провести вільний час.
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Куди піти на Хеловін у Львові
Дитяча безкоштовна вечірка на Хеловін у "Бульці"
Це буде вечірка для маленьких львів'ян з нагоди Хеловіну. Halloween Party для дітей – це безкоштовний аквагрим, тематичні ігри, парад костюмів, фотосесія в тематичній фотозоні. Обов'язковий вхід у костюмах.
- Коли: 31 жовтня, 15:00
- Локація: Центр сімейного дозвілля "Булька", вулиця Богдана Хмельницького 214
Insomnia кімнати страху
На честь Хеловіну Insomnia "відкриє ворота пекла і дозволить твоїм кошмарам вирватися з потойбіччя", як зазначають організатори. Бронювання квитків через організаторів.
- Коли: 27 жовтня – 3 листопада
- Локація: Insomnia кімнати страху, вулиця Валова 31
Вечірка у "Делюксі"
Вечірка WELCOME HALLOWEEN – це музика, страшні костюми та алкоголь. Бронювання столиків за телефоном 096 276 888 5.
- Вхід 21+ та хеловінський костюм
- Коли: 31 жовтня, 20:00
- Локація: Делюкс, вулиця В. Великого 2
Halloween party в Picasso
На гостей чекатимуть ріки текіли, кіловати якісної музики та емоції, від яких холонутиме кров! Попередній продаж квитків на Хеловін у Picasso через організаторів.
- Коли: 31 жовтня
- Локація: клуб Picasso, вулиця Зелена, 88
- Попередня ціна: 100 гривень
Tim Burton Halloween Partу
Зануртеся у моторошну атмосферу культових фільмів Тіма Бартона. Всім гостям у костюмах welcome drink. Також буде нагородження за найкращий образ. Бронювання столика за номером 050 600 50 05.
- Коли: 31 жовтня, 20:00
- Локація: 4friends Whiskey Pub, вулиця Джохара Дудаєва, 2
Пекельне шоу у Malevich Night Club
У програмі вечірки: тортури вбивчими треками, пекельне шоу, виснажливі танці, атмосфера повного божевілля і цілковитого жаху.
- Коли: 31 жовтня о 21:00
- Локація: Malevich Night Club, проспект Чорновола 2
- Ціна: дівчата (18+) 100 гривень, хлопці(21+) 150 гривень
Вечірка у нічному клубі ODEON
У програмі: моторошні коктейлі, містична Selfieparty, діджей-саксофоніст Ігор Волков. Вхід для дівчат 18+, а для хлопців 21+. Бронювання столиків за телефоном 063 616 1818.
- Коли: 31 жовтня, 22:00
- Локація: ODEON, Наукова 7А
Halloween party у FESTrepublic
Світильники з гарбузів і найкраща музика від діджеїв будуть розривати танцпол: SAVETHETUNA (Kyiv), MACHITAS (Lviv), BIGANSKI (Lviv), RUDE (Lviv).
- Коли: 31 жовтня, 21:00
- Локація: !FESTrepublic, вулиця Старознесенська 24-26
Halloween party у IHUB Lviv
У iHUB lviv буде Halloween party: під круту музику, у страшних костюмах та зі смачними коктейлями.
- Коли: 1 листопада о 20:00
- Локація: івент-зал iHUB lviv, вулиця Замкнена, 9
- Вхід вільний
- Дрес-код: чорний, як твоя душа
Halloween Party у BLACK BISON PUB
У програмі: перегляд дуже страшного кіно, фотозвіт із гарбузами та музика. Жахливі костюми обов'язкові, адже відьмам, привидам, вампірам, зомбі та усілякій нечисті знижка -10%.
- Вхід вільний
- Коли: 31 жовтня, 18:00
- Локація: BLACK BISON PUB, вулиця Туган-Барановського, 9
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