Куди піти на Хеловін у Києві: афіша заходів та подій

події та заходи у Києві на Хеловін

Хеловін традиційно святкують у ніч з 31 жовтня на 1 листопада. Ви також можете долучитися до святкування у своєму місті. Читайте далі та дізнайтеся, куди піти у Києві, щоб відсвяткувати Хеловін.

Розповідаємо про найцікавіші заходи та події, які відбудуться на Хеловін у столиці. Ви зможете весело провести вільний час.

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Куди піти на Хеловін у Києві

Хеловін у цирку

Національний цирк України збере в одному місці монстрів, відьом, вампірів, привидів та інших моторошних істот. Гості події зможуть взяти участь в конкурсі костюмів, сфотографуватися на тлі тематичних фотозон, а також отримати в подарунок квитки на циркову програму.

Коли: 31 жовтня, 1 листопада

Локація: Київ, метро Університет, Національний цирк України , пл. Перемоги, 1

, пл. Перемоги, 1 Ціна: 100 грн

Ho-ho-horror Night у ресторані Terracotta

Це буде незвичне відкриття сезону – у містичний вечір Хеловіна офіціантами будуть зомбі, а для відвідувачів підготували welcome-drink із зілля гіркої правди. Також буде живий музичний супровід WOW! COVER BAND.

Коли: 31 жовтня, 21:00

Ціна: вхід вільний

Tribe10|HELLoRUN – Хеловінський біг

Для любителів бігу підготували цікавий квест. Серед учасників, які прийдуть у традиційних страхітливих костюмах, організатори розіграють бігові кросівки Puma Hybrid Astro. Володар найоригінальнішого костюма також отримає подарунок. Реєстрація на марафон, на жаль, уже завершена, проте у фейсбук-спільноті або телеграм-чаті можна домовитися про біг.

Коли: 31 жовтня, 19:00

Ціна: безкоштовно

Літературний вечір у Хогвортсі

Для любителів світу Гаррі Поттера та просто поціновувачів літератури підготували незабутню бешкетницьку вечірку. На фанатів та прихильників Поттеріани чекають цікаві подарунки.

Коли: 19:00 - 21:00

Ціна: 100 грн

Екскурсія кладовищем на Лисій горі

На екскурсії ви можете дізнатися про український культ мертвих, про відьом та упирів. Також почуєте незвичайну історію про Замкову гору, а також помилуєтеся краєвидами вечірнього Києва. Екскурсовод – Таня Адамус. Зареєструйтеся за номером 097 571 46 96.

Мова екскурсії: українська

Коли: 31 жовтня, 19:30

Тривалість: півтори години

Вартість: 150 грн

Геловінська їжа у ресторані Très Français!

Протягом всього дня у французькому ресторані на вас чекатимуть тематичні гарбузові страви навіяні готичною романтикою Франції. Для гостей ресторану, які навідаються у костюмі чекають солодощі з гарбуза. А у святкову ніч на кожного гостя чекає пунш в подарунок.

Коли: 31 жовтня, з 9:00

Ціна: вхід безкоштовний

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