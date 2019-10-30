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Куди піти на Хеловін у Києві: афіша заходів та подій
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Хеловін традиційно святкують у ніч з 31 жовтня на 1 листопада. Ви також можете долучитися до святкування у своєму місті. Читайте далі та дізнайтеся, куди піти у Києві, щоб відсвяткувати Хеловін.
Розповідаємо про найцікавіші заходи та події, які відбудуться на Хеловін у столиці. Ви зможете весело провести вільний час.
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Куди піти на Хеловін у Києві
Хеловін у цирку
Національний цирк України збере в одному місці монстрів, відьом, вампірів, привидів та інших моторошних істот. Гості події зможуть взяти участь в конкурсі костюмів, сфотографуватися на тлі тематичних фотозон, а також отримати в подарунок квитки на циркову програму.
- Коли: 31 жовтня, 1 листопада
- Локація: Київ, метро Університет, Національний цирк України, пл. Перемоги, 1
- Ціна: 100 грн
Ho-ho-horror Night у ресторані Terracotta
Це буде незвичне відкриття сезону – у містичний вечір Хеловіна офіціантами будуть зомбі, а для відвідувачів підготували welcome-drink із зілля гіркої правди. Також буде живий музичний супровід WOW! COVER BAND.
- Коли: 31 жовтня, 21:00
- Ціна: вхід вільний
Tribe10|HELLoRUN – Хеловінський біг
Для любителів бігу підготували цікавий квест. Серед учасників, які прийдуть у традиційних страхітливих костюмах, організатори розіграють бігові кросівки Puma Hybrid Astro. Володар найоригінальнішого костюма також отримає подарунок. Реєстрація на марафон, на жаль, уже завершена, проте у фейсбук-спільноті або телеграм-чаті можна домовитися про біг.
- Коли: 31 жовтня, 19:00
- Ціна: безкоштовно
Літературний вечір у Хогвортсі
Для любителів світу Гаррі Поттера та просто поціновувачів літератури підготували незабутню бешкетницьку вечірку. На фанатів та прихильників Поттеріани чекають цікаві подарунки.
- Коли: 19:00 - 21:00
- Ціна: 100 грн
Екскурсія кладовищем на Лисій горі
На екскурсії ви можете дізнатися про український культ мертвих, про відьом та упирів. Також почуєте незвичайну історію про Замкову гору, а також помилуєтеся краєвидами вечірнього Києва. Екскурсовод – Таня Адамус. Зареєструйтеся за номером 097 571 46 96.
- Мова екскурсії: українська
- Коли: 31 жовтня, 19:30
- Тривалість: півтори години
- Вартість: 150 грн
Геловінська їжа у ресторані Très Français!
Протягом всього дня у французькому ресторані на вас чекатимуть тематичні гарбузові страви навіяні готичною романтикою Франції. Для гостей ресторану, які навідаються у костюмі чекають солодощі з гарбуза. А у святкову ніч на кожного гостя чекає пунш в подарунок.
- Коли: 31 жовтня, з 9:00
- Ціна: вхід безкоштовний
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