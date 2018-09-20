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Креативні тату, які постають у всій красі під час рухів

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Тату, які змінюють свій вигляд - фото 1
Тату, які змінюють свій вигляд / menacetattoo

Татуювальник створює особливі тату, які змінюють свій вигляд у різних позах. Це варто побачити!

Знайомтесь, Век Ван Хілік (Vek Van Hillik) – не просто майстер тату, а й своєрідний ілюзіоніст. А все тому, що він створює особливі малюнки на тілах своїх клієнтів, які змінюють свій вигляд при рухах. Людям достатньо зігнути руку чи ногу, щоб тату перетворилось в іншу ілюстрацію. Зацініть!

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Тату, які змінюють свій вигляд - фото 277178
Тату, які змінюють свій вигляд / menacetattoo
Тату, які змінюють свій вигляд - фото 277179
Тату, які змінюють свій вигляд / menacetattoo
Тату, які змінюють свій вигляд - фото 277180
Тату, які змінюють свій вигляд / menacetattoo
Тату, які змінюють свій вигляд - фото 277181
Тату, які змінюють свій вигляд / menacetattoo
Тату, які змінюють свій вигляд - фото 277182
Тату, які змінюють свій вигляд / menacetattoo
Тату, які змінюють свій вигляд - фото 277183
Тату, які змінюють свій вигляд / menacetattoo
Тату, які змінюють свій вигляд - фото 277184
Тату, які змінюють свій вигляд / menacetattoo
Тату, які змінюють свій вигляд - фото 277185
Тату, які змінюють свій вигляд / menacetattoo
Тату, які змінюють свій вигляд - фото 277186
Тату, які змінюють свій вигляд / menacetattoo
Тату, які змінюють свій вигляд - фото 277189
Тату, які змінюють свій вигляд / menacetattoo
Тату, які змінюють свій вигляд - фото 277187
Тату, які змінюють свій вигляд / menacetattoo
Тату, які змінюють свій вигляд - фото 277188
Тату, які змінюють свій вигляд / menacetattoo
Тату, які змінюють свій вигляд - фото 277190
Тату, які змінюють свій вигляд / menacetattoo
Тату, які змінюють свій вигляд - фото 277191
Тату, які змінюють свій вигляд / menacetattoo
Тату, які змінюють свій вигляд - фото 277192
Тату, які змінюють свій вигляд / menacetattoo
Тату, які змінюють свій вигляд - фото 277193
Тату, які змінюють свій вигляд / menacetattoo

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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