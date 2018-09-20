Креативні тату, які постають у всій красі під час рухів

Татуювальник створює особливі тату, які змінюють свій вигляд у різних позах. Це варто побачити!

Знайомтесь, Век Ван Хілік (Vek Van Hillik) – не просто майстер тату, а й своєрідний ілюзіоніст. А все тому, що він створює особливі малюнки на тілах своїх клієнтів, які змінюють свій вигляд при рухах. Людям достатньо зігнути руку чи ногу, щоб тату перетворилось в іншу ілюстрацію. Зацініть!

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Тату, які змінюють свій вигляд / menacetattoo

Тату, які змінюють свій вигляд / menacetattoo

Тату, які змінюють свій вигляд / menacetattoo

Тату, які змінюють свій вигляд / menacetattoo

Тату, які змінюють свій вигляд / menacetattoo

Тату, які змінюють свій вигляд / menacetattoo

Тату, які змінюють свій вигляд / menacetattoo

Тату, які змінюють свій вигляд / menacetattoo

Тату, які змінюють свій вигляд / menacetattoo

Тату, які змінюють свій вигляд / menacetattoo

Тату, які змінюють свій вигляд / menacetattoo

Тату, які змінюють свій вигляд / menacetattoo

Тату, які змінюють свій вигляд / menacetattoo

Тату, які змінюють свій вигляд / menacetattoo

Тату, які змінюють свій вигляд / menacetattoo

Тату, які змінюють свій вигляд / menacetattoo

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