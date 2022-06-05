Креативні держслужбовці: команда Мінцифри отримала німецьку відзнаку

Працівники Міністерства цифрової трансформації в Україні отримали нагороду в Німеччині. Їх відзначили під час щорічного фестивалю у Берліні в номінації "Креативні держслужбовці".

Під час фестивалю Creative Bureaucracy Festival, який відбувається щороку у німецькому Берліні відзначили команду української Мінцифри. Цей фестиваль об'єднує інноваторів у сфері держуправління.

І ще: У Мінцифрі анонсували 9 нових послуг в Дії: пенсійне посвідчення, військові облігації тощо

Команду Міністерства цифрової трансформації в Україні нагородили в номінації "Креативні держслужбовці".

"Вже понад 2 роки ми боремося з бюрократією, паперовою тяганиною та чергами в держустановах. Кожного дня ми ухвалюємо сміливі та революційні рішення. Долаємо сотні перешкод та досягаємо результату. Рухаємося далі до перемоги та цифрового майбутнього", – прокоментували у Мінцифрі.

До теми: З'явився віртуальний центр Дія.Бізнес: тут допомагають переселенцям в ЄС