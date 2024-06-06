Чарівні й елегантні: 10 красивих американських імен дівчаток

Вибір імені для дитини – це важливе рішення, яке батьки ухвалюють з великою любов'ю та увагою. В американській культурі існує безліч прекрасних імен для дівчаток, кожне з яких має свою унікальну історію та значення.

Ось добірка деяких з найкрасивіших американських імен для дівчат. Радіо МАКСИМУМ закликає звернути на них увагу, якщо ви думаєте, як назвати донечку.

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Красиві американські імена дівчат

1. Емма (Emma)

Одне з найпопулярніших імен в Америці, Емма, має германське походження і означає "всесвітня" або "всеохоплююча". Це ім'я популярне завдяки своїй простоті та елегантності. Емма також часто асоціюється з літературними героїнями, такими як Емма з роману Джейн Остін.

2. Олівія (Olivia)

Олівія має латинське походження і означає "олива" або "оливкове дерево". Це ім'я стало популярним завдяки п'єсі Шекспіра "Дванадцята ніч". Олівія звучить витончено та має аристократичний відтінок, що робить його привабливим вибором для багатьох батьків.

3. Ізабелла (Isabella)

Ізабелла, часто скорочується до Іззі або Белла, має іспанське та італійське походження і означає "Божа обітниця". Це ім'я поєднує в собі благородство та ніжність, і часто зустрічається в літературі та історії.

4. Софія (Sophia)

Софія має грецьке походження і означає "мудрість". Це ім'я стало дуже популярним в Америці завдяки своєму красивому звучанню та глибокому значенню. Софія асоціюється з інтелектом та благородством.

5. Ава (Ava)

Ава має кілька можливих походжень, включаючи латинське "птах" і давньогерманське "життя". Це ім'я коротке, просте і водночас дуже сучасне. Ава є одним з найбільш популярних імен в Америці останніх років.

6. Амелія (Amelia)

Амелія має німецьке походження і означає "працелюбна" або "старанна". Це ім'я стало популярним завдяки своїй милозвучності та історичним асоціаціям, таким як авіаторка Амелія Ергарт.

7. Елізабет (Elizabeth)

Елізабет має єврейське походження і означає "Бог є моєю клятвою". Це ім'я є класичним і має багато варіантів скорочень, таких як Ліза, Бет, Елі та інші. Елізабет часто асоціюється з королівськими особами та літературними героїнями.

8. Гарпер (Harper)

Харпер має англійське походження і означає "арфіст" або "той, хто грає на арфі". Це ім'я стало популярним завдяки своїй унікальності та сучасному звучанню. Харпер підходить як для хлопчиків, так і для дівчаток, але останнім часом його частіше обирають для дівчаток.

9. Міа (Mia)

Міа має скандинавське та італійське походження й означає "мій" або "бажана дитина". Це ім'я коротке, миле та дуже популярне в США. Міа часто використовується як самостійне ім'я, а не як скорочення від Марії.

10. Скарлетт (Scarlett)

Скарлетт має англійське походження і означає "червоний". Це ім'я стало популярним завдяки романам та фільмам, таким як "Віднесені вітром" із героїнею Скарлетт О'Гара. Скарлетт асоціюється з пристрастю та сильним характером.

Ці імена не лише красиві, але й мають багаті культурні та історичні асоціації, що робить їх чудовим вибором для вашої маленької принцеси. Обирайте ім'я з любов'ю та враховуйте, як воно буде звучати та сприйматися протягом усього життя вашої дитини.

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