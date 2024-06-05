Красиві старовинні жіночі імена, якими можна назвати свою донечку

З давніх часів імена несли в собі особливу силу і значення. Вони були не просто словом, що позначає людину, а справжніми символами, відображаючи риси характеру, долю, а інколи і божественну сутність.

Жіночі імена особливо привертають увагу, адже вони часто були пов'язані з богинями, королевами та видатними особистостями, що вплинули на хід історії. Кожне з цих імен несе в собі частку культури, вірувань та ідеалів тих часів. Поринаючи у світ стародавніх жіночих імен, ми відкриваємо для себе багатогранний та захопливий світ давнини, де кожне ім'я розповідає свою унікальну історію, переплетену з міфами, легендами та реальними подіями.

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Як назвати дівчинку – красиві стародавні імена

Досліджуючи ці імена, ми наближаємося до розуміння того, як жінки в різних культурах і епохах сприймали себе та свій світ, залишаючи неповторний слід в історії людства.

Звернімо увагу, що імена діляться на:

дохристиянські та язичницькі – слов'янських богів та імена, які утворили з якостей, якими прагнули наділити свою дитину;

єврейські та старозавітні – імена святих, а також постатей з Біблії;

латинські та грецькі – імена перших святих, а також мучеників;

скандинавські – імена, які на наші землі принесли варяги, зокрема, імена, які були у наших перших князів.

Агафія – (грецьке) добра.

Акилина – (латинське) орлиця.

Анастасія – (грецьке) воскресіння.

Анісія – (грецьке) благотворна.

Анна – (єврейське) благодать.

Антоніна – (латинське) та, що вступає у бій.

Бажана – (слов'янське) бажана.

Богдана – (слов'янське) дана богом.

Богуслава – (слов'янське) богу слава.

Божена – (слов'янське) від слова "бог".

Варвара – (грецьке) чужинка.

Василина – (грецьке) цариця.

Віра – (слов'янське) віра.

Віринея – (латинське) зелена, молода, квітуча.

Вірляна – (слов'янське) від слова «орел».

Глафира – (грецьке) струнка, елегантна.

Дарія – (персидське) від імени царя Дарія.

Дарина – (слов'янське) від слова "дар".

Єва – (єврейське) життя.

Євгенія – (грецьке) доброго роду.

Євдокія – (грецьке) добра слава.

Євстахія – (грецьке) щаслива.

Жадана – (слов'янське) жадана, бажана.

Звенислава – (слов'янське) дзвінка слава.

Зінаїда – (грецьке) від імені бога Зевса.

Зіновія – (грецьке) угодна Зевсу.

Зореслава – (слов'янське) озорена славою.

Зоряна – (слов'янське) зірка.

Зоя – (грецьке) життя.

Іванна – (єврейське) божа благодать.

Ірина – (грецьке) лагідна, мирна.

Іроїда – (грецьке) героїня.

Катерина – (грецьке) чиста.

Костантина – (грецьке) постійна, вірна.

Ксенія – (грецьке) від "гостинність, тепла зустріч".

Лада – (слов'янське) богиня краси і весни.

Лариса – (грецьке) чайка.

Либідь – (слов'янське) лебідь.

Лідія – (грецьке) від назви краю у Малій Азії.

Любов – (слов'янське) любов.

Любомира – (слов'янське) любов миру.

Людмила – (слов'янське) людям мила.

Мавка – (слов'янське) лісова русалка.

Мальва – (латинське) мальва.

Марія – (єврейське) бажана, спокійна, затишна.

Марта – (єврейське) пані, господиня.

Марина – (латинське) морська.

Меланія – (грецьке) чорна.

Мелітина – (грецьке) медова.

Милана – (слов'янське) мила.

Мирослава – (слов'янське) слава миру.

Мотрона – (латинське) жінка.

Надія – (слов'янське) надія.

Наталія – (латинське) Різдво, народження.

Неоніла – (грецьке) нова, молода.

Одарина – (слов'янське) від слова "дар".

Оксана – (грецьке) від "гостинність, тепла зустріч".

Олександра – (грецьке) захисниця.

Олена – (грецьке) смолоскип, світоч.

Ольга – (скандинавське) висвячена, свята.

Орина – народна форма імені Ірина.

Орися – народна форма імені Ірина.

Параскева – (грецьке) очікування, переддень суботнього свята, п'ятниця.

Пелагія – (грецьке) морська.

Рада – (слов'янське) рада, радісна.

Радослава – (слов'янське) від слів "радість" і "слава".

Родослава – (слов'янське) – рід славить.

Роксана – (грецьке) світло.

Роксолана – (грецьке) жінка народу роксоланів.

Романа – (латинське) римська.

Рута – (єврейське) подруга.

Світляна – (слов'янське) світла.

Соломія – (єврейське) мирна.

Софія – (грецьке) мудрість, знання.

Стефанія – (грецьке) вінець, корона.

Тамара – (єврейське) фінікова пальма.

Таїса – (грецьке) приналежна єгипетській богині Ізиді.

Текля – (грецьке) народна форма імені Фекла, слава богу.

Теодора – (грецьке) божий дар.

Теодосія – (грецьке) богом дана.

Тереса – (грецьке) захисниця.

Тетяна – (латинське) призначення, доля.

Февронія – (грецьке) світла, сонцесяйна.

Фекла – (грецьке) слава богу.

Харитина – (грецьке) милосердя.

Хівря – (грецьке) народна форма імені Февронія, світла, сонцесяйна.

Христина – (грецьке) християнка.

Цвітана – (слов'янське) від слова "цвіт".

Юліяна – (латинське) приналежна до Юлія.

Юстина – (латинське) справедлива.

Ярослава – (слов'янське) слава весни.

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