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Красиві старовинні жіночі імена, якими можна назвати свою донечку
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З давніх часів імена несли в собі особливу силу і значення. Вони були не просто словом, що позначає людину, а справжніми символами, відображаючи риси характеру, долю, а інколи і божественну сутність.
Жіночі імена особливо привертають увагу, адже вони часто були пов'язані з богинями, королевами та видатними особистостями, що вплинули на хід історії. Кожне з цих імен несе в собі частку культури, вірувань та ідеалів тих часів. Поринаючи у світ стародавніх жіночих імен, ми відкриваємо для себе багатогранний та захопливий світ давнини, де кожне ім'я розповідає свою унікальну історію, переплетену з міфами, легендами та реальними подіями.
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Як назвати дівчинку – красиві стародавні імена
Досліджуючи ці імена, ми наближаємося до розуміння того, як жінки в різних культурах і епохах сприймали себе та свій світ, залишаючи неповторний слід в історії людства.
Звернімо увагу, що імена діляться на:
дохристиянські та язичницькі – слов'янських богів та імена, які утворили з якостей, якими прагнули наділити свою дитину;
єврейські та старозавітні – імена святих, а також постатей з Біблії;
латинські та грецькі – імена перших святих, а також мучеників;
скандинавські – імена, які на наші землі принесли варяги, зокрема, імена, які були у наших перших князів.
- Агафія – (грецьке) добра.
- Акилина – (латинське) орлиця.
- Анастасія – (грецьке) воскресіння.
- Анісія – (грецьке) благотворна.
- Анна – (єврейське) благодать.
- Антоніна – (латинське) та, що вступає у бій.
- Бажана – (слов'янське) бажана.
- Богдана – (слов'янське) дана богом.
- Богуслава – (слов'янське) богу слава.
- Божена – (слов'янське) від слова "бог".
- Варвара – (грецьке) чужинка.
- Василина – (грецьке) цариця.
- Віра – (слов'янське) віра.
- Віринея – (латинське) зелена, молода, квітуча.
- Вірляна – (слов'янське) від слова «орел».
- Глафира – (грецьке) струнка, елегантна.
- Дарія – (персидське) від імени царя Дарія.
- Дарина – (слов'янське) від слова "дар".
- Єва – (єврейське) життя.
- Євгенія – (грецьке) доброго роду.
- Євдокія – (грецьке) добра слава.
- Євстахія – (грецьке) щаслива.
- Жадана – (слов'янське) жадана, бажана.
- Звенислава – (слов'янське) дзвінка слава.
- Зінаїда – (грецьке) від імені бога Зевса.
- Зіновія – (грецьке) угодна Зевсу.
- Зореслава – (слов'янське) озорена славою.
- Зоряна – (слов'янське) зірка.
- Зоя – (грецьке) життя.
- Іванна – (єврейське) божа благодать.
- Ірина – (грецьке) лагідна, мирна.
- Іроїда – (грецьке) героїня.
- Катерина – (грецьке) чиста.
- Костантина – (грецьке) постійна, вірна.
- Ксенія – (грецьке) від "гостинність, тепла зустріч".
- Лада – (слов'янське) богиня краси і весни.
- Лариса – (грецьке) чайка.
- Либідь – (слов'янське) лебідь.
- Лідія – (грецьке) від назви краю у Малій Азії.
- Любов – (слов'янське) любов.
- Любомира – (слов'янське) любов миру.
- Людмила – (слов'янське) людям мила.
- Мавка – (слов'янське) лісова русалка.
- Мальва – (латинське) мальва.
- Марія – (єврейське) бажана, спокійна, затишна.
- Марта – (єврейське) пані, господиня.
- Марина – (латинське) морська.
- Меланія – (грецьке) чорна.
- Мелітина – (грецьке) медова.
- Милана – (слов'янське) мила.
- Мирослава – (слов'янське) слава миру.
- Мотрона – (латинське) жінка.
- Надія – (слов'янське) надія.
- Наталія – (латинське) Різдво, народження.
- Неоніла – (грецьке) нова, молода.
- Одарина – (слов'янське) від слова "дар".
- Оксана – (грецьке) від "гостинність, тепла зустріч".
- Олександра – (грецьке) захисниця.
- Олена – (грецьке) смолоскип, світоч.
- Ольга – (скандинавське) висвячена, свята.
- Орина – народна форма імені Ірина.
- Орися – народна форма імені Ірина.
- Параскева – (грецьке) очікування, переддень суботнього свята, п'ятниця.
- Пелагія – (грецьке) морська.
- Рада – (слов'янське) рада, радісна.
- Радослава – (слов'янське) від слів "радість" і "слава".
- Родослава – (слов'янське) – рід славить.
- Роксана – (грецьке) світло.
- Роксолана – (грецьке) жінка народу роксоланів.
- Романа – (латинське) римська.
- Рута – (єврейське) подруга.
- Світляна – (слов'янське) світла.
- Соломія – (єврейське) мирна.
- Софія – (грецьке) мудрість, знання.
- Стефанія – (грецьке) вінець, корона.
- Тамара – (єврейське) фінікова пальма.
- Таїса – (грецьке) приналежна єгипетській богині Ізиді.
- Текля – (грецьке) народна форма імені Фекла, слава богу.
- Теодора – (грецьке) божий дар.
- Теодосія – (грецьке) богом дана.
- Тереса – (грецьке) захисниця.
- Тетяна – (латинське) призначення, доля.
- Февронія – (грецьке) світла, сонцесяйна.
- Фекла – (грецьке) слава богу.
- Харитина – (грецьке) милосердя.
- Хівря – (грецьке) народна форма імені Февронія, світла, сонцесяйна.
- Христина – (грецьке) християнка.
- Цвітана – (слов'янське) від слова "цвіт".
- Юліяна – (латинське) приналежна до Юлія.
- Юстина – (латинське) справедлива.
- Ярослава – (слов'янське) слава весни.
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