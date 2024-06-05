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Красиві старовинні жіночі імена, якими можна назвати свою донечку

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Красиві стародавні жіночі імена - фото 1
Красиві стародавні жіночі імена / Колаж Радіо МАКСИМУМ

З давніх часів імена несли в собі особливу силу і значення. Вони були не просто словом, що позначає людину, а справжніми символами, відображаючи риси характеру, долю, а інколи і божественну сутність.

Жіночі імена особливо привертають увагу, адже вони часто були пов'язані з богинями, королевами та видатними особистостями, що вплинули на хід історії. Кожне з цих імен несе в собі частку культури, вірувань та ідеалів тих часів. Поринаючи у світ стародавніх жіночих імен, ми відкриваємо для себе багатогранний та захопливий світ давнини, де кожне ім'я розповідає свою унікальну історію, переплетену з міфами, легендами та реальними подіями.

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Як назвати дівчинку – красиві стародавні імена

Досліджуючи ці імена, ми наближаємося до розуміння того, як жінки в різних культурах і епохах сприймали себе та свій світ, залишаючи неповторний слід в історії людства.

Звернімо увагу, що імена діляться на:

дохристиянські та язичницькі – слов'янських богів та імена, які утворили з якостей, якими прагнули наділити свою дитину;
єврейські та старозавітні – імена святих, а також постатей з Біблії;
латинські та грецькі – імена перших святих, а також мучеників;
скандинавські – імена, які на наші землі принесли варяги, зокрема, імена, які були у наших перших князів.

  • Агафія – (грецьке) добра.
  • Акилина – (латинське) орлиця.
  • Анастасія – (грецьке) воскресіння.
  • Анісія – (грецьке) благотворна.
  • Анна – (єврейське) благодать.
  • Антоніна – (латинське) та, що вступає у бій.
  • Бажана – (слов'янське) бажана.
  • Богдана – (слов'янське) дана богом.
  • Богуслава – (слов'янське) богу слава.
  • Божена – (слов'янське) від слова "бог".
  • Варвара – (грецьке) чужинка.
  • Василина – (грецьке) цариця.
  • Віра – (слов'янське) віра.
  • Віринея – (латинське) зелена, молода, квітуча.
  • Вірляна – (слов'янське) від слова «орел».
  • Глафира – (грецьке) струнка, елегантна.
  • Дарія – (персидське) від імени царя Дарія.
  • Дарина – (слов'янське) від слова "дар".
  • Єва – (єврейське) життя.
  • Євгенія – (грецьке) доброго роду.
  • Євдокія – (грецьке) добра слава.
  • Євстахія – (грецьке) щаслива.
  • Жадана – (слов'янське) жадана, бажана.
  • Звенислава – (слов'янське) дзвінка слава.
  • Зінаїда – (грецьке) від імені бога Зевса.
  • Зіновія – (грецьке) угодна Зевсу.
  • Зореслава – (слов'янське) озорена славою.
  • Зоряна – (слов'янське) зірка.
  • Зоя – (грецьке) життя.
  • Іванна – (єврейське) божа благодать.
  • Ірина – (грецьке) лагідна, мирна.
  • Іроїда – (грецьке) героїня.
  • Катерина – (грецьке) чиста.
  • Костантина – (грецьке) постійна, вірна.
  • Ксенія – (грецьке) від "гостинність, тепла зустріч".
Красиві старовинні жіночі імена, якими можна назвати свою донечку - фото 542173
  • Лада – (слов'янське) богиня краси і весни.
  • Лариса – (грецьке) чайка.
  • Либідь – (слов'янське) лебідь.
  • Лідія – (грецьке) від назви краю у Малій Азії.
  • Любов – (слов'янське) любов.
  • Любомира – (слов'янське) любов миру.
  • Людмила – (слов'янське) людям мила.
  • Мавка – (слов'янське) лісова русалка.
  • Мальва – (латинське) мальва.
  • Марія – (єврейське) бажана, спокійна, затишна.
  • Марта – (єврейське) пані, господиня.
  • Марина – (латинське) морська.
  • Меланія – (грецьке) чорна.
  • Мелітина – (грецьке) медова.
  • Милана – (слов'янське) мила.
  • Мирослава – (слов'янське) слава миру.
  • Мотрона – (латинське) жінка.
  • Надія – (слов'янське) надія.
  • Наталія – (латинське) Різдво, народження.
  • Неоніла – (грецьке) нова, молода.
  • Одарина – (слов'янське) від слова "дар".
  • Оксана – (грецьке) від "гостинність, тепла зустріч".
  • Олександра – (грецьке) захисниця.
  • Олена – (грецьке) смолоскип, світоч.
  • Ольга – (скандинавське) висвячена, свята.
  • Орина – народна форма імені Ірина.
  • Орися – народна форма імені Ірина.
  • Параскева – (грецьке) очікування, переддень суботнього свята, п'ятниця.
  • Пелагія – (грецьке) морська.
  • Рада – (слов'янське) рада, радісна.
  • Радослава – (слов'янське) від слів "радість" і "слава".
  • Родослава – (слов'янське) – рід славить.
  • Роксана – (грецьке) світло.
  • Роксолана – (грецьке) жінка народу роксоланів.
  • Романа – (латинське) римська.
  • Рута – (єврейське) подруга.
Красиві старовинні жіночі імена, якими можна назвати свою донечку - фото 542172
  • Світляна – (слов'янське) світла.
  • Соломія – (єврейське) мирна.
  • Софія – (грецьке) мудрість, знання.
  • Стефанія – (грецьке) вінець, корона.
  • Тамара – (єврейське) фінікова пальма.
  • Таїса – (грецьке) приналежна єгипетській богині Ізиді.
  • Текля – (грецьке) народна форма імені Фекла, слава богу.
  • Теодора – (грецьке) божий дар.
  • Теодосія – (грецьке) богом дана.
  • Тереса – (грецьке) захисниця.
  • Тетяна – (латинське) призначення, доля.
  • Февронія – (грецьке) світла, сонцесяйна.
  • Фекла – (грецьке) слава богу.
  • Харитина – (грецьке) милосердя.
  • Хівря – (грецьке) народна форма імені Февронія, світла, сонцесяйна.
  • Христина – (грецьке) християнка.
  • Цвітана – (слов'янське) від слова "цвіт".
  • Юліяна – (латинське) приналежна до Юлія.
  • Юстина – (латинське) справедлива.
  • Ярослава – (слов'янське) слава весни.

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