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Краще посидіти вдома: синоптик попередила про погіршення погоди 10 вересня
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10 вересня в Україні переважатиме прохолодна та волога погода з сильним вітром. Детальний прогноз по містах на день читайте далі.
10 вересня, в Україні опади завітають у північні, західні та центральні області, обійшовши Дніпро, а також місцями на Миколаївщину та на Одещину. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці. За її словами, з дощами прийдуть і грози та сильний вітер. Суха погода переважатиме на Херсонщині, у східних областях, у Запоріжжі та в Криму.
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Також суттєве похолодання прийду у північні та центральні області, де вдень до +9+13. Середня температура вдень на решті території країни втримається на рівні +15+19, а найтепліше буде на півдні країни, на Чернівеччині та на Закарпатті – до +19+23.
Кияни! Посидіть вдома, якщо немає нагальної потреби кудись вибиратися. Бо 10-го вересня у Києві будуть дощі, вітрюган і холодяка. Якщо стриманіше – очікуються дощі, місцями сильні, пориви південно-східного вітру до 15-20 метрів за секунду, похолодання до +10+12 градусів, – додала синоптик.
Прогноз погоди на 10 вересня у містах України:
- Ужгород +17+19
- Львів +16+18
- Івано-Франківськ +15+17
- Чернівці +17+19
- Тернопіль +16+18
- Рівне +16+18
- Луцьк +16+18
- Вінниця +16+18
- Хмельницький +16+18
- Житомир +15+17
- Чернігів +15+17
- Черкаси +15+17
- Кропивницький +15+17
- Миколаїв +22+24
- Одеса +20+22
- Херсон +21+23
- Сімферополь +21+23
- Полтава +15+17
- Суми +15+17
- Харків +16+18
- Дніпро +17+19
- Запоріжжя +21+23
- Донецьк +16+18
- Луганськ +16+18
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