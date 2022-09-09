Краще посидіти вдома: синоптик попередила про погіршення погоди 10 вересня

10 вересня в Україні переважатиме прохолодна та волога погода з сильним вітром. Детальний прогноз по містах на день читайте далі.

10 вересня, в Україні опади завітають у північні, західні та центральні області, обійшовши Дніпро, а також місцями на Миколаївщину та на Одещину. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці. За її словами, з дощами прийдуть і грози та сильний вітер. Суха погода переважатиме на Херсонщині, у східних областях, у Запоріжжі та в Криму.

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Також суттєве похолодання прийду у північні та центральні області, де вдень до +9+13. Середня температура вдень на решті території країни втримається на рівні +15+19, а найтепліше буде на півдні країни, на Чернівеччині та на Закарпатті – до +19+23.

Кияни! Посидіть вдома, якщо немає нагальної потреби кудись вибиратися. Бо 10-го вересня у Києві будуть дощі, вітрюган і холодяка. Якщо стриманіше – очікуються дощі, місцями сильні, пориви південно-східного вітру до 15-20 метрів за секунду, похолодання до +10+12 градусів, – додала синоптик.

Прогноз погоди на 10 вересня у містах України:

Ужгород +17+19

Львів +16+18

Івано-Франківськ +15+17

Чернівці +17+19

Тернопіль +16+18

Рівне +16+18

Луцьк +16+18

Вінниця +16+18

Хмельницький +16+18

Житомир +15+17

Чернігів +15+17

Черкаси +15+17

Кропивницький +15+17

Миколаїв +22+24

Одеса +20+22

Херсон +21+23

Сімферополь +21+23

Полтава +15+17

Суми +15+17

Харків +16+18

Дніпро +17+19

Запоріжжя +21+23

Донецьк +16+18

Луганськ +16+18

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