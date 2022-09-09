Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
війна Спростовуємо фейки

Краще посидіти вдома: синоптик попередила про погіршення погоди 10 вересня

  • 29
Прогноз погоди на 10 вересня 2022 в Україні - фото 1
Прогноз погоди на 10 вересня 2022 в Україні / Anastasiia Chepinska on Unsplash

10 вересня в Україні переважатиме прохолодна та волога погода з сильним вітром. Детальний прогноз по містах на день читайте далі.

10 вересня, в Україні опади завітають у північні, західні та центральні області, обійшовши Дніпро, а також місцями на Миколаївщину та на Одещину. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці. За її словами, з дощами прийдуть і грози та сильний вітер. Суха погода переважатиме на Херсонщині, у східних областях, у Запоріжжі та в Криму.

І ще: Погода у вересні 2022 в Україні: прогноз синоптиків на місяць

Також суттєве похолодання прийду у північні та центральні області, де вдень до +9+13. Середня температура вдень на решті території країни втримається на рівні +15+19, а найтепліше буде на півдні країни, на Чернівеччині та на Закарпатті – до +19+23.

Кияни! Посидіть вдома, якщо немає нагальної потреби кудись вибиратися. Бо 10-го вересня у Києві будуть дощі, вітрюган і холодяка. Якщо стриманіше – очікуються дощі, місцями сильні, пориви південно-східного вітру до 15-20 метрів за секунду, похолодання до +10+12 градусів, – додала синоптик.

Прогноз погоди на 10 вересня у містах України:

Краще посидіти вдома: синоптик попередила про погіршення погоди 10 вересня - фото 512804
  • Ужгород +17+19
  • Львів +16+18
  • Івано-Франківськ +15+17
  • Чернівці +17+19
  • Тернопіль +16+18
  • Рівне +16+18
  • Луцьк +16+18
  • Вінниця +16+18
  • Хмельницький +16+18
  • Житомир +15+17
  • Чернігів +15+17
  • Черкаси +15+17
  • Кропивницький +15+17
  • Миколаїв +22+24
  • Одеса +20+22
  • Херсон +21+23
  • Сімферополь +21+23
  • Полтава +15+17
  • Суми +15+17
  • Харків +16+18
  • Дніпро +17+19
  • Запоріжжя +21+23
  • Донецьк +16+18
  • Луганськ +16+18

Читайте також: Магнітні бурі у вересні 2022: календар, коли небезпечні дати в України

пропозиції партнерів
Новини