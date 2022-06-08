Козак Джонсонюк: у Чернігові посвятили в козаки прем'єр-міністра Великобританії

Чернігівська козацька громада Катерининської церкви ухвалила рішення про посвячення Бориса Джонсона у козаки. Він тепер козак Борис Чуприна. Читайте далі та дізнайтеся деталі!

Грамоту, яка посвідчує те, що Борис Джонсон відтепер козак, надішлють у Лондон. До того є, на згадку про цю подію київські митці Дар'я Добрякова та Юрій Кутилов зобразили прем'єр-міністра Великобританії в образі козака Мамая. Оригінальна картина буде в музеї Тарновського.

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У такий спосіб українці вирішили висловити шану та подяку Джонсону за те, що він підтримує Україну.

"Чому Борис Чуприна? Бо ви бачите, що у нього на голові зачіска вільна, підкреслює його характер, підкреслює його волю. Прямо по обличчю видно, що це велика людина. То саме цю рису ми й хотіли підкреслити для того, аби в майбутньому, сказавши Борис Чуприна, всі знали за кого йдеться", – прокоментували ініціатори.

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