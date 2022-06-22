Котяцький драйв: зіграй в онлайн-гру від Кіберполіції, де потрібно нищити орків

Кіберполіція та волонтери випустили спільний проєкт – безплатну онлайн-гру "Котяцький драйв". Гравці будуть з гумором долати ворога. Зіграйте і ви!

Також усі охочі можуть підтримати ЗСУ – придбати благодійні NFT за мотивами цієї гри.

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Гра доступна для завантаження в Google Play, Windows та через будь-який браузер за ЦИМ посиланням.

Віртуальні бої проходять на таких відомих локаціях: Чорнобаївка, Гостомель та крейсер "москва". Ще гравець мусить здолати лідерів орків: "дон", вусатий тарган і міністр непотрібних справ мордору.

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