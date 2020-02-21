"Космічний зум" камери Galaxy S20 Ultra перевірили на практиці

Слідом за порівнянням камери смартфона Samsung Galaxy S20 Ultra з професійною дзеркальною камерою у ​​мережі з'явилася ще одна наочна демонстрація можливостей зйомки флагмана. Дивіться, на що здатний "космічний зум" новинки.

Редактор видання The Unlockr Девід Коген опублікував у Twitter невелику фотосесію, до якої включив кадри, зроблені з різною кратністю збільшення, включаючи максимально можливі 100x.

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Серія знімків, зроблених з одного положення, послідовно відображає різні ступені наближення – 0,5x, 1x, 5x, 10x, 30x і 100x. На фінальному знімку зображення відчутно втрачає в чіткості, проте окремі елементи будівлі залишаються помітними.

Головною особливістю модуля камери Galaxy S20 Ultra став сенсор з роздільною здатністю 108 Мп і розміром пікселя 0,8 мкм. Крім того, апарат отримав 12-мегапіксельний датчик з ультраширококутним склом і додатковий сенсор на 48 Мп з телеоб'єктивом, оптичною стабілізацією і можливістю перемикання у режим 12 Мп завдяки об'єднанню чотирьох сусідніх пікселів в один. Модель отримала функції 10-кратного гібридного і 100-кратного цифрового зуму, названого виробником "космічним".

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