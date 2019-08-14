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Кошик на Медового Спаса: що святять на Маковея
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Завершальний місяць літа для всього православ'я – особливий. На нього припадає аж три Великі свята – Медовий, Яблучний та Горіховий Спас. Найперший з них – Медовий Спас – святкують 14 серпня. Що покласти до урочистого плетінка, як його задекорувати та з яких квітів зібрати маковійчика? Про це та баг
Святковий кошик
Наповнення кошика для освячення в церкві, абсолютно виправдане трьома назвами свята. Перша з них – Маковея. Саме в цей день християни пригадують сімох мучеників Маккавеїв, які померли мученицькою смертю. Тому до святкового кошика кладуть головки маку, які потім слугують оберегом. Ними також доповнюють маковійчики – особливі букети цього дня.
Вітай близьких: Картинки з Медовим Спасом й відкритки для привітання з Маковеєм
Друга назва свята – Медовий Спас. Раніше, саме у цей день, наші предки збирали мед з пасік. Соти у вуликах до цього часу вже були наповнені. Перш ніж посмакувати новим врожаєм, його освячували в церкві. Навіть існувало повір'я: перед тим як скуштувати освячений смаколик, необхідно загадати бажання, і воно - обов'язково здійсниться. Хтось провадить цей ритуал і сьогодні, навіть, не освячуючи мед. Єдина умова – мед нового врожаю.
Вірили і в чудодійні сили меду, який допомагає вилікувати окремі хвороби та підтримує імунітет взимку. Кому ж в дитинстві не давали молока з медом при застуді? Певно, що всім. І, нарешті, третя назва свята – Спаса на воді. І охрестили його так невипадково. Колись на свято Маковея досить урочистою і навіть обов'язковою для кожного села була традиція освячення води, зокрема криниць, озер, річок. Зародилася вона ще за язичницьких часів, адже у слов'янській міфології вода мала надприродну силу. Тому до урочистого плетня можна покласти посудину з водою. За бажанням, також освячують пісні смаколики з маку, приготовлені на воді.
А ось від чого краще утриматись, то це від освячення м'ясних виробів та алкоголю. У цей день розпочинається Успенський піст, який триватиме до 27 серпня. Відтак освячувати заборонені до споживання продукти - не доречно. Назва свята Спас походить від слова Спаситель, тому набір для освячення покликаний оздоровити людину, очистивши не лише тіло, а й душу.
Особливі букети – Маковійчики
Ці квіткові композиції ще називають маковійки і їх теж освячують в церкві. Формується букет з польових квітів, тому прикрашати його трояндами та півоніями точно не слід. Усі квіти мають бути вирощені на рідній землі. Освячений букет за повір’ям допомагає розквітнути всьому господарству. У його композиції обов'язково повинні бути чорнобривці, кудрявці, полин, нагідки, володушки, лугові материнки, соняхи та кілька стиглих головок маку.
Кожен елемент святкового маковійка мав символічне значення. Полин слугував талісманом від всілякої напасті та сповнював здоров’ям, володушка – дарувала мир усій родині, кудрявці – змушували хлопців дивитися дівчині вслід , сонях – втілював небесне світило, яке мало бути милосердним до всього живого, а головки маку у букеті – нагадували про Великих мучеників, які до останнього подиху не зрадили вірі у Істинного Бога.
Компонуючи букет - наші предки не забували про айстри, гвоздики та жоржини – традиційно осінні квіти, адже існує повір'я: з настанням першого Спаса, літо закінчує своє правління, а на його зміну приходить золота осінь.
Доповнювали композицію і гілочками калини, які символізували жіноче щастя та вівсом, який втілював безмір урожаю та заможність. Нерідкістю було побачити букет з різними овочами, бобами та зеленню.
Викидати освячені маковійчики категорично не можна, адже для господарів дому вони слугують оберегом, який варто покласти поблизу ікон. За образами маковійки зберігаються аж до весни. Наші пращури вірили у магічну силу такого букету і часто обсипали ним власну оселю, щоб нечиста сила йшла геть. Також освячені головки маку клали під подушки дітям, щоб їхній сон був спокійним.
Чепурний кошик для освячення
Асортимент святкових плетінків у наш час багатий. Різняться вони за ціною та дизайном. Можна придбати як звичайний кошик, так і одразу задекорований. Утім, вартість його буде відповідною.
Причепурити святковий плетінок можна і самостійно, варто лиш трішки увімкнути фантазію. Важливо декорувати в екостилі, тобто використовувати лише натуральні матеріали: живі квіти та листочки. Наповнення кошику – суцільні дари природи, тому важливо передати мотив справжності.
Якщо природність для вас не основний критерій, то сміло беріть до рук штучні квіти та фрукти, різнобарвні стрічки та тканини (не забувайте про національні кольори та мотиви), але відтінки мають бути стримані. Словом, фантазія вам в поміч.
Ваш кошик буде точно особливим, якщо робитимете його в колі близьких людей з чистими думками та любов’ю в серці. Важливо у цей день забути про образи і зробити перший крок до примирення.
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