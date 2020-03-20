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Коронавірус у Львові: у кого підтверджений перший випадок захворювання
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У Львові підтвердили перший випадок зараження коронавірусом COVID-19. Мер міста Андрій Садовий поділився детальною інформацією.
Очільник Львова Андрій Садовий на своїх офіційних сторінках в соцмережах повідомив про те, що в місті зафіксовано перший випадок коронавірусу.
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Першим занедужав мешканець Львова 1950 року народження, який ще 13 березня прибув до країни з Німеччини. За даними головного лікаря інфекційної лікарні, у чоловіка підтвердили позитивний результат на коронавірус у двох приватних лабораторіях у Києві та у Львові.
Мер міста також додав, що хворий на госпіталізації в інфекційній лікарні, а правоохоронні органи опрацюють всю необхідну інформацію.
"Окремо хочу підкреслити відповідальність людини, про яку мова. Повертаючись з Німеччини чоловік (сам є лікарем) усвідомлював, що є в групі ризику. Відтак, у перший ж день після повернення здав аналізи в приватну лабораторію. Весь час намагався бути в максимальній самоізоляції. Після отримання позитивних результатів одразу звернувся до інфекційної лікарні. Станом на сьогодні почувається добре, жодних клінічних проявів немає, але перебуватиме й надалі під контролем", – наголосив міський голова.
Нагадаємо, що у Львові також оголошено карантин і введено нові правила щодо перевезення у громадському транспорті (не більше 10 осіб за поїздку). Також окремий протокол працює для продуктових ринків, магазинів, банків та аптек, де регулярно проводять дезінфекції та обмежують кількість відвідувачів.
"Якщо ви бачите порушення умов карантину, негайно звертайтесь у поліцію за телефоном 102 Пам’ятайте, самоізоляція та соціальна дистанція – найкращі методи запобігання захворювання. Бережіть себе і рідних, будьте здорові!", – наголошує мер Львова.
А ми нагадаємо, що ще потрібно робити не лише під час пандемії коронавірусу!
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