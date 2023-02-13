Королева Нідерландів з'явилася на публіці у вишиванці

Під час туру Карибськими островами королева Нідерландів Максима одягла вишиванку від українського бренду Foberini.

Королівська родина Нідерландів прибула до Саби, в рамках Карибського туру. Для цього візиту королева обрала сукню-вишиванку "Океан" від FOBERINI, повідомив бренд на своїй сторінці в Instagram.

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Це вишиванка яскраво-блакитного кольору розшита українським автентичним орнаментом білого кольору по всій довжині сукні. Широкі рукави доповнені китицями, а поділ прикрашений вишитими клинами.

Вартість такої вишиванки на сайті бренду — 19 100 грн.

Дуже пишаємось тим, що маємо змогу знайомити світ з українською культурою, особливо у такі складні часи. Дякуємо королівській родині за те, що ще раз привернули увагу світу до України", – написали представники бренду.

FOBERINI / Instagram

FOBERINI / Instagram

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