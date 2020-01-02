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Новий рік 2020 Різдво

Королева Йорданії показала свою сім'ю: чарівні фото

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Королева Йорданії - фото 1
Королева Йорданії / hronika

У мережі Королева Йорданії опублікувала символічне повідомлення, яким привітала всіх шанувальників з новорічними святами.

Її Величність Ранія – яскравий приклад сучасної королеви. 49-річна дружина короля Абдалли II не тільки демонструє неймовірну елегантність навіть під час повсякденних виходів, але і веде свій блог в мережі.

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Не оминає королева і можливості публічно привітати своїх шанувальників зі святами. З нагоди Нового 2020 року Її Величність розмістила сімейне фото, на якому постала зі своїм чоловіком і двома дочками. Королева Йорданії не приховувала свого захоплення від того, що перший день січня провела зі своїми нащадками.

"Немає кращого способу завершити 2019 рік, ніж з родиною і моїми двома дівчатками, які повернулися з університету на канікули! З новим роком всіх".

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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