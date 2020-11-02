Король Таїланду дав своє перше інтерв'ю за 40 років

Король Таїланду Маха Вачхіралонгкон (Рама Х) дав перше інтерв'ю західним ЗМІ з 1979 року, коли він отримав титул кронпринца.

Спочатку монарх заявив, що не коментуватиме тему протестів у країні, після чого тричі повторив: "Ми всіх їх (протестантів) любимо". А на уточнення, чи існує можливість компромісу з протестантами, додав, що "Таїланд - країна компромісів".

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Навіть така відповідь є рідкісною для тайського монарха. Зазвичай інтерв'ю у нього беруть наближені до королівського двору ЗМІ, відзначає CNN. Крім того, це перше спілкування Рами Х із західними медіа за останні 40 років.

Король Таїланду більшу частину часу перебуває у своїй резиденції в Німеччині, повертаючись на батьківщину лише для виконання обов'язкових королівських функцій: наприклад символічної церемонії зміни пори року, що відбулася 31 жовтня в резиденції Рами Х в Бангкоку, Великому палаці.

Королівська родина

У Таїланді в останні роки триває політична нестабільність, викликана протистоянням між прихильниками колишнього прем'єра країни Таксіна Шинаватри і військовими, які з 2014 року взяли владу в країні в результаті державного перевороту. Таких переворотів з 1932 року відбулося більше десяти.

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