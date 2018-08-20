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Король поза законом: фільм від Netflix з Крісом Пайном

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Трейлер фільму Король поза законом - фото 1
Трейлер фільму Король поза законом / Vulture

У мережі з'явився трейлер до нового фільм "Король поза законом" (Outlaw King), де головну роль зіграв Кріс Пайн.

Стрімінговий сервіс Netflix поділився на офіційному Youtube-каналі трейлером фільму про шотландського короля Роберта І Брюса "Король поза законом". Саме він організовував оборону країну на початку війни проти Англії за незалежність.

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У головних ролях зіграли Кріс Пайн, Флоренс П'ю, Аарон Тейлор-Джонсон та Стівен Дідлейн. Прем'єра фільму запланована на 9 листопада на сервісі Netflix.

Король поза закороном: дивіться трейлер фільму онлайн:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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