Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Голос країни Коронавірус

Кому зі знаків Зодіаку казково пощастить у коханні в березні

  • 2
Любов - фото 1
Любов / pinterest

Березень стане початком нового етапу у стосунках для деяких знаків Зодіаку. Почуття, які дозріють в душі, отримають свій розвиток наступного місяця.

Телець

За прогнозом астрологів, Тельцям варто звернути увагу на людину, яка вже давно є в їх оточенні, проте відрізняється скромністю і порядністю. Роман, який спалахне у представників цього знака Зодіаку, найімовірніше матиме продовження, аж до шлюбу і створення сім'ї. Самі Тельці будуть дуже здивовані, чому так довго вони з байдужістю ставилися до цієї людини.

І ще: Гороскоп на 1 березня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку

Близнюки

Цього місяця Близнюки будуть користуватися небувалою популярністю і привабливістю в очах протилежної статі. Більшість нових знайомств, можуть виявитися нічим інакшим, як фліртом, однак, на думку астрологів, у представників цього знака є велика ймовірність зустріти свою долю в березні. Саме це почуття можна буде назвати коханням з першого погляду.

Терези

Зорі пророкують Терезам прийняття важливих рішень, які будуть пов'язані або з укладання шлюбу, або розставанням. Астрологи вважають, що саме перед таким вибором представників цього знака Зодіаку може поставити їх друга половинка, яка втомилася бути у невизначеному стані.

Кому зі знаків Зодіаку казково пощастить у коханні в березні - фото 449656

Це цікаво: Ці 4 знаки Зодіаку ніколи не зрадять вас

Джерело: elle
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Задоволений, як слон: слухайте онлайн захопливу програму на радіо MAXIMUM
  • 12:18
  • 76
Говори красиво: колоритні українські вигуки на всі випадки життя
  • 12 лютого, 13:45
  • 1121
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 03.09.2020, 11:35
  • 2838692
Загрузка...
Новини