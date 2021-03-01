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Кому зі знаків Зодіаку казково пощастить у коханні в березні
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Березень стане початком нового етапу у стосунках для деяких знаків Зодіаку. Почуття, які дозріють в душі, отримають свій розвиток наступного місяця.
Телець
За прогнозом астрологів, Тельцям варто звернути увагу на людину, яка вже давно є в їх оточенні, проте відрізняється скромністю і порядністю. Роман, який спалахне у представників цього знака Зодіаку, найімовірніше матиме продовження, аж до шлюбу і створення сім'ї. Самі Тельці будуть дуже здивовані, чому так довго вони з байдужістю ставилися до цієї людини.
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Близнюки
Цього місяця Близнюки будуть користуватися небувалою популярністю і привабливістю в очах протилежної статі. Більшість нових знайомств, можуть виявитися нічим інакшим, як фліртом, однак, на думку астрологів, у представників цього знака є велика ймовірність зустріти свою долю в березні. Саме це почуття можна буде назвати коханням з першого погляду.
Терези
Зорі пророкують Терезам прийняття важливих рішень, які будуть пов'язані або з укладання шлюбу, або розставанням. Астрологи вважають, що саме перед таким вибором представників цього знака Зодіаку може поставити їх друга половинка, яка втомилася бути у невизначеному стані.
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