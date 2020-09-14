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Коли в Україну прийде похолодання

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Похолодання в Україні - фото 1
Похолодання в Україні

Бабине літо в Україні затримається ненадовго, адже вже на вихідних майже по всій країні відчутно знизиться температура повітря. Детальний прогноз читайте далі.

Вже 18 вересня, у п'ятницю, у більшості областях після спекотної погоди очікується зниження температури повітря. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

За її словами, вдень повітря прогріється до позначок у +12+17, а вночі можливі перші заморозки у всіх областях, окрім південних.

"Полякала прийдешнім похолоданням, тепер – гріємось. Бо все ж попереду – ще цілий тиждень чудової сонячної теплої погоди.Тому використовуємо найближчі дні з максимальною користю для роботи й синоптичного задоволення – якраз прийшов цей такий короткий час елегантного вбрання", – додала Діденко.

До 18 вересня переважатиме тепла та сонячна погода завдяки антициклону, а на Закарпатті та на півдні буде спекотно – до +28+30. Тим часом 17 вересня у Києві холодний атмосферний фронт відзначиться дощами та спадом спеки.

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Читайте також: Погода у вересні 2020 в Україні: прогноз синоптиків на місяць

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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