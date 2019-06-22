Коли в Україні нарешті послабне спека

Спекотна погода в Україні незабаром почне відступати, однак із похолоданням прийде нова порція опадів. Детальніше про погоду у найближчі дні читайте далі.

Вже з нового тижня температура повітря в Україні почне змінюватись. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своєму блозі на opinionua.com. За її словами, вже 25-26 червня послаблення спеки розпочнеться на заході, а от до півдня та сходу зниження температури дійде вже 27-28 червня.

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"Короткочасні дощі випадатимуть на наступному тижні переважно в західних областях та на півночі України. Проте така завчасність прогнозу потребує уточнення, тож варто уважно стежити за нашими наступними прогнозами", – додала вона.

У столиці України спека почне послаблюватись вже з 26 червня. Вдень у Києві очікується до +23+26, однак побільшає дощів з грозами, а також градом та шквалами.

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