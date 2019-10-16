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Коли смартфони на Windows Phone перестануть працювати: остаточна дата

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Смартфони на Windows Phone перестануть підтримувати - фото 1
Смартфони на Windows Phone перестануть підтримувати

У 2017 році Microsoft припинила підтримку операційної системи Windows Phone 8.1, переставши випускати для неї будь-які оновлення. Однак віддані фанати могли продовжувати повноцінно користуватися смартфонами на цій ОС. Скоро редмондська компанія позбавить їх і цієї можливості.

Microsoft оголосила, що з 16 грудня 2019 припиняє працювати магазин додатків Windows Phone Store для смартфонів під управлінням Windows Phone 8.1.

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Користувачі більше не зможуть встановлювати нові програми або встановлювати заново вилучені, навіть якщо раніше вони їх придбали. У компанії не виключають погіршення роботи наявних додатків, адже для них більше не виходитимуть оновлення. У разі скидання до заводських налаштувань встановити що-небудь з Windows Phone Store вже не вийде.

Microsoft рекомендує оновити свої смартфони - фото 361867
Microsoft рекомендує оновити свої смартфони

У Microsoft відзначають, що самі смартфони під управлінням Windows Phone 8.1 і встановлені на них додатки повинні продовжити працювати і після 16 грудня, але при можливості рекомендується оновитися до Windows 10 Mobile. Апдейт доступний для таких моделей:

  • Microsoft Lumia 430
  • Microsoft Lumia 435
  • Microsoft Lumia 532
  • Microsoft Lumia 535
  • Microsoft Lumia 540
  • Nokia Lumia 635 (версія з 1 ГБ оперативки)
  • Nokia Lumia 636
  • Nokia Lumia 638
  • Microsoft Lumia 640
  • Microsoft Lumia 640 XL
  • Nokia Lumia 730
  • Nokia Lumia 735
  • Nokia Lumia 830
  • Nokia Lumia 929
  • Nokia Lumia Icon
  • Nokia Lumia 930
  • Nokia Lumia 1520

Важливо відзначити, що підтримка Windows 10 Mobile завершується 10 грудня цього року, але магазин додатків ще функціонуватиме.

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Джерело: slashgear
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