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Коли смартфони на Windows Phone перестануть працювати: остаточна дата
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У 2017 році Microsoft припинила підтримку операційної системи Windows Phone 8.1, переставши випускати для неї будь-які оновлення. Однак віддані фанати могли продовжувати повноцінно користуватися смартфонами на цій ОС. Скоро редмондська компанія позбавить їх і цієї можливості.
Microsoft оголосила, що з 16 грудня 2019 припиняє працювати магазин додатків Windows Phone Store для смартфонів під управлінням Windows Phone 8.1.
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Користувачі більше не зможуть встановлювати нові програми або встановлювати заново вилучені, навіть якщо раніше вони їх придбали. У компанії не виключають погіршення роботи наявних додатків, адже для них більше не виходитимуть оновлення. У разі скидання до заводських налаштувань встановити що-небудь з Windows Phone Store вже не вийде.
У Microsoft відзначають, що самі смартфони під управлінням Windows Phone 8.1 і встановлені на них додатки повинні продовжити працювати і після 16 грудня, але при можливості рекомендується оновитися до Windows 10 Mobile. Апдейт доступний для таких моделей:
- Microsoft Lumia 430
- Microsoft Lumia 435
- Microsoft Lumia 532
- Microsoft Lumia 535
- Microsoft Lumia 540
- Nokia Lumia 635 (версія з 1 ГБ оперативки)
- Nokia Lumia 636
- Nokia Lumia 638
- Microsoft Lumia 640
- Microsoft Lumia 640 XL
- Nokia Lumia 730
- Nokia Lumia 735
- Nokia Lumia 830
- Nokia Lumia 929
- Nokia Lumia Icon
- Nokia Lumia 930
- Nokia Lumia 1520
Важливо відзначити, що підтримка Windows 10 Mobile завершується 10 грудня цього року, але магазин додатків ще функціонуватиме.
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