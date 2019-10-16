Коли смартфони на Windows Phone перестануть працювати: остаточна дата

У 2017 році Microsoft припинила підтримку операційної системи Windows Phone 8.1, переставши випускати для неї будь-які оновлення. Однак віддані фанати могли продовжувати повноцінно користуватися смартфонами на цій ОС. Скоро редмондська компанія позбавить їх і цієї можливості.

Microsoft оголосила, що з 16 грудня 2019 припиняє працювати магазин додатків Windows Phone Store для смартфонів під управлінням Windows Phone 8.1.

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Користувачі більше не зможуть встановлювати нові програми або встановлювати заново вилучені, навіть якщо раніше вони їх придбали. У компанії не виключають погіршення роботи наявних додатків, адже для них більше не виходитимуть оновлення. У разі скидання до заводських налаштувань встановити що-небудь з Windows Phone Store вже не вийде.

Microsoft рекомендує оновити свої смартфони

У Microsoft відзначають, що самі смартфони під управлінням Windows Phone 8.1 і встановлені на них додатки повинні продовжити працювати і після 16 грудня, але при можливості рекомендується оновитися до Windows 10 Mobile. Апдейт доступний для таких моделей:

Microsoft Lumia 430

Microsoft Lumia 435

Microsoft Lumia 532

Microsoft Lumia 535

Microsoft Lumia 540

Nokia Lumia 635 (версія з 1 ГБ оперативки)

Nokia Lumia 636

Nokia Lumia 638

Microsoft Lumia 640

Microsoft Lumia 640 XL

Nokia Lumia 730

Nokia Lumia 735

Nokia Lumia 830

Nokia Lumia 929

Nokia Lumia Icon

Nokia Lumia 930

Nokia Lumia 1520

Важливо відзначити, що підтримка Windows 10 Mobile завершується 10 грудня цього року, але магазин додатків ще функціонуватиме.

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