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Коли День захисника України 2019: дата, якого числа вітати чоловіків

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Дізнайся, якого числа святкують День захисника - фото 1
Дізнайся, якого числа святкують День захисника

Щороку ми відзначаємо День захисника України. У це свято слід вшанувати наших героїв та подякувати їм за мирне небо над головою. Розповідаємо, коли слід вітати українських воїнів.

У 2019 році Україна вже вчетверте відзначатиме День захисника, адже це державне свято було встановлене указом президента в 2015-му.

Дата свята незмінна: вітати українських воїнів слід 14 жовтня – на свято Покрови Пресвятої Богородиці, День українського козацтва та День створення Української повстанської армії. Цьогоріч всі чотири свята припадають на понеділок, який буде вихідним днем.

Свято 14 жовтня в Україні - фото 281244
Свято 14 жовтня в Україні

Відзначимо, що День захисника України запровадили у результаті декомунізації, скасувавши натомість радянський День захисника Вітчизни і Червоної армії 23 лютого. При цьому 14 жовтня ми повинні вітати не тільки воїнів, а й просто справжніх чоловіків, які захищають нас на інших фронтах.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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