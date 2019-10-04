На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Коли День захисника України 2019: дата, якого числа вітати чоловіків
-
- 319
Щороку ми відзначаємо День захисника України. У це свято слід вшанувати наших героїв та подякувати їм за мирне небо над головою. Розповідаємо, коли слід вітати українських воїнів.
У 2019 році Україна вже вчетверте відзначатиме День захисника, адже це державне свято було встановлене указом президента в 2015-му.
Дата свята незмінна: вітати українських воїнів слід 14 жовтня – на свято Покрови Пресвятої Богородиці, День українського козацтва та День створення Української повстанської армії. Цьогоріч всі чотири свята припадають на понеділок, який буде вихідним днем.
Відзначимо, що День захисника України запровадили у результаті декомунізації, скасувавши натомість радянський День захисника Вітчизни і Червоної армії 23 лютого. При цьому 14 жовтня ми повинні вітати не тільки воїнів, а й просто справжніх чоловіків, які захищають нас на інших фронтах.
Читайте також: Коли переводять годинник 2019 на зимовий час в Україні
-
16:53Дурниці, через які сваряться всі пари
-
16:42Системи виявлення пішоходів виявилися неефективними
-
16:36Модель з Одеси вперше прокоментувала дивний дзвінок Іллі Киви
-
16:12Науковці вразили несподіваною заявою про бджіл
-
15:56Учениці звинуватили у домаганнях зірку Голлівуду
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
15:46Приклад подружжя: як Обами привітали один одного з 27 річницею шлюбу
-
15:27Користь для здоров'я квашеної капусти
-
15:13Samsung Galaxy Fold довели до "смерті" в прямому ефірі
-
14:51Справжня любов: відео з котом розчулило мережу
-
14:40Коли День захисника України 2019: дата, якого числа вітати чоловіків
-
14:31Американець відсудив у коханця дружини 750 тисяч доларів
-
13:59Ці продукти покращують роботу мозку
-
13:33Японець створює реалістичні сумки, які сподобаються не всім (фото)
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
13:15Коли стартує опалювальний сезон в Україні: відома дата
-
12:48Дуже дивні справи 3: як створювали спецефекти наймоторошніших сцен (відео)
-
12:24Ідеальна вакансія: у Великобританії шукають мандрівників з собаками
-
12:10ТЕСТ: Перевір, чи правильно ти вимовляєш назви відомих брендів
-
11:56Картинки з Днем вчителя 2019: вітальні листівки і відкритки вчителям
-
11:39Осінній ранок у Карпатах: приголомшливі фото гір, які надихнуть вас на подорож
-
11:20Геніальний діалог з козою підкорив мережу: відео
-
11:05Вірші про вчителів до Дня вчителя: найкращі вітання українською
-
10:51Модель Демі Роуз вразила надто глибоким декольте
-
10:25Життя на Кубі у вуличних знімках: яскраві кадри
-
16:36Модель з Одеси вперше прокоментувала дивний дзвінок Іллі Киви
-
12:10ТЕСТ: Перевір, чи правильно ти вимовляєш назви відомих брендів
-
11:39Осінній ранок у Карпатах: приголомшливі фото гір, які надихнуть вас на подорож
-
07:135 продуктів, які зупинять старіння вашої шкіри
- 03 жовтня
-
22:553 неочевидні ознаки того, що з вашими стосунками щось не так
-
21:30ЛУГАНО – ДИНАМО: дивитись онлайн трансляцію матчу Ліги Європи
-
19:15Як встигати більше, витрачаючи менше часу: найкращі поради
-
17:05Ідеальний подарунок на День вчителя: 5 книг, які сподобаються педагогам
-
15:25Еволюція Джокера у кіно: хто з акторів найкраще втілив роль лиходія
-
12:10ТЕСТ: Вгадай відомий фільм за поцілунком
-
12:00Куди піти у Києві: 7 подій жовтня, які не можна пропустити
-
10:52Пікантний фінал розмови прямо в Раді: як виглядає красуня, з якою спілкувався Кива
-
07:17Погода в Україні 3 жовтня: на заході похолодання і грози
- 02 жовтня
-
21:55Незвичайні види сексу, які однозначно слід спробувати
-
18:11Як Том Круз гостював у Львові і куди він вирушить далі: фото
-
16:2110 дурних запитань фітнес-тренеру: все, що вас цікавило
-
14:45Volkswagen завдав збитків Радіо МАКСИМУМ: деталі справи
-
12:00ТЕСТ: Яку пісню MELOVIN присвятив саме тобі
-
07:16Погода в Україні 2 жовтня: прогноз на останній теплий день
- 01 жовтня
-
22:17Жінки люблять вухами: які слова їх збуджують
-
21:29Аталанта – Шахтар: відео голів та огляд матчу ЛЧ 1 жовтня 2019
-
18:00Яка українська пісня була найпопулярнішою в рік твого народження
-
14:14Не забувайте вмикати фари! З 1 жовтня поліція почне штрафувати водіїв
-
11:35Том Круз у Києві: про що актор розмовляв з Володимиром Зеленським
-
10:15ТЕСТ: Яку каву тобі принесуть у ліжко