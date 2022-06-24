"Кохайтеся, чорнобриві": слова Шевченка ожили у новій пісні співачки KRISTONKO

Співачка та блогерка KRISTONKO заспівала вірші Шевченка – під впливом останніх подій в Україні поклала усім відомі рядки з поеми "Катерина" на музику. Артистка вже два роки співає українські пісні та популяризує українську культуру. Слухайте і ви!

На музикантів та творчих людей війна впливає по різному. Хтось закривається в собі, а когось переповнюють емоції та вони особисті відчуття передають піснею. Творчість KRISTONKO покликана підіймати бойовий дух українців.

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"Давно хотіла зробити пісню саме на вірші Тараса Григоровича Шевченка. Мелодія на ці рядки "Кохайтеся, чорнобриві, та не з мскалями", десь пів року крутилась в моїй в голові. Згодом прийшло натхнення, на одній хвилі – я зробила пісню. Першими мій трек почули друзі. Сказали, що круто та нестандартно. Я дуже задоволена, тому що хотіла зробити щось нове та не притаманне мені", – розповідає співачка.

Вірші відомого поета, які написані майже два століття тому, стали актуальними сьогодні та набули своєрідного сенсу, в нелегкий для всіх українців час. Співачка зазначає, що мова завжди має значення.

"Мова пісень в будь-якому разі, має значення. Мова – це наш генетичний код. Мова це одна з найважливіших речей, яка визначає нас, як українців. До прикладу поляки, в них навіть питання таке не виникає. В Польщі своя польська мова і тільки так. В Україні повинно бути так само! Українське – найкраще!",– коментує блогерка.

"Війна серйозно вплинула на мене та мою творчість. Спочатку була своєрідна "творча криза". Але зараз я усвідомила, все, що я робила до війни, наприклад переспівувала українські народні пісні, зараз є, як ніколи актуальним. Багато моїх пісень сьогодні починають набирати другу хвилю популярності. Шкода, що тільки з війною багато українців почали цікавитись власною культурою. Я докладаю всіх зусиль, щоб українська пісня почала бути відомою не тільки в Україні, але й по всьому світу!", – ділиться з нами KRISTONKO.

Слухати пісню KRISTONKO – Кохайтеся чорнобриві:

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