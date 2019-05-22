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Книжковий арсенал 2019: програма фестивалю у Києві на всі дні

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головна книжкова подія Києва - фото 1
головна книжкова подія Києва

У Києві стартував щорічний Книжковий Арсенал. У 2019 році на любителів літератури чекає багато новинок, зустрічі з українськими письменниками та гостями з різних країн світу, презентації книги та найкращих проектів. До вашої уваги повна програма фестивалю!

Книжковий Арсенал 2019

Дати: 22 травня – 26 травня

Місце: IХ Міжнародний фестиваль традиційно пройде в Мистецьому Арсеналі, адреса – вул. Лаврська, 10-12 (Київ)

Ціна на квитки:

  • Повний квиток – 80 грн
  • Пільговий квиток – 40 грн
  • Сімейний квиток – 180 грн
  • На всі дні фестивалю – 300 грн

Студенти та школяри мають право на пільговий вхід, а безкоштовно потрапити на Арсенал можуть діти до 12 років, особи з інвалідністю 1-2 групи, військовослужбовці строкової служби, учасники АТО та музейні працівники (за наявності посвідчення).

Це цікаво: Книжковий Арсенал 2019: п'ять книг для дітей і батьків, які варті уваги

Книжковий Арсенал: програма на всі дні

Головна тема книжкового ярмарку 2019 – "Проект майбутнього". Якщо минулих років на фестивалі говорили про літературу в часи війни про майбутнє, то цього року гостям та учасникам пропонують зазирнути у майбутнє.

22 – 26 травня

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Комерційні майданчики

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Дитяча програма

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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