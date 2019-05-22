Книжковий арсенал 2019: програма фестивалю у Києві на всі дні

У Києві стартував щорічний Книжковий Арсенал. У 2019 році на любителів літератури чекає багато новинок, зустрічі з українськими письменниками та гостями з різних країн світу, презентації книги та найкращих проектів. До вашої уваги повна програма фестивалю!

Книжковий Арсенал 2019

Дати: 22 травня – 26 травня

Місце: IХ Міжнародний фестиваль традиційно пройде в Мистецьому Арсеналі, адреса – вул. Лаврська, 10-12 (Київ)

Ціна на квитки:

Повний квиток – 80 грн

Пільговий квиток – 40 грн

Сімейний квиток – 180 грн

На всі дні фестивалю – 300 грн

Студенти та школяри мають право на пільговий вхід, а безкоштовно потрапити на Арсенал можуть діти до 12 років, особи з інвалідністю 1-2 групи, військовослужбовці строкової служби, учасники АТО та музейні працівники (за наявності посвідчення).

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Книжковий Арсенал: програма на всі дні

Головна тема книжкового ярмарку 2019 – "Проект майбутнього". Якщо минулих років на фестивалі говорили про літературу в часи війни про майбутнє, то цього року гостям та учасникам пропонують зазирнути у майбутнє.

22 – 26 травня

Комерційні майданчики

Дитяча програма

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