Клопотенко розповів, як засушити фрукти та ягоди на зиму: 3 способи

Український шеф-кухар Євген Клопотенко поділився секретами заготівлі на зиму. Він розповів про 3 способи, як засушити фрукти та ягоди. Спробуйте і ви!

Спочатку потрібно правильно підготувати фрукти та ягоди для сушіння – помийте та обсушіть. Яблука та груші очистьте від насіння. У вишень, слив та абрикосів видаліть кісточку. Наріжте у такий спосіб, який вважає правильним для себе. Невеличкі плоди можна залишати цілими або розрізати навпіл. Пам'ятайте, що чим тонша частинка, тим швидше продукт втратить вологу.

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"Зараз особливо доречно мати вдома запаси чогось поживного та універсального. Наприклад, сушені ягоди чи фрукти – довго зберігаються, не потребують холодильника, можна їсти їх просто так чи додавати у страви. А ще, зручно брати з собою", – коментує Євген Клопотенко.

Сушити на сонці

Груші, яблука, виноград, сливи тощо – висушуються під впливом вітру та помірного світла. Оберіть балкони, тераси чи столи у літніх кухнях, адже треба мінімум сонячних променів, а температура повітря має бути максимум +28-30 градусів. Рівень вологи чим нижче, тим краще. Накрийте, до прикладу марлею. Приблизний час сушіння – 3-4 доби в залежності від умов.

Сушити в духовці

Вишні, полуниці, лимони, банани чи персики сушать на мінімальній температурі, близько 70 градусів. Використовуйте вентиляцію або трошки відкрийте дверцята духовки. Час від часу перегортайте фрукти та ягоди. Орієнтовний час сушіння – від 4-х до 12 годин в залежності від умов.

Сушити у дегідраторі чи сушарці

У сушарці можна висушити майже всі фрукти та ягоди. Викладайте кожен ярус однаковими продуктами. Якщо надто соковиті фрукти чи ягоди, то ставте їх на нижній ярус сушарки. Можна яруси міняти місцями, якщо знизу продукт сохне швидше, ніж зверху. Орієнтовний час сушіння – від 8 до 36 годин, залежно від потужності пристрою.

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