Кліп "KUPALA" номінували на французьку музичну премію "Відео року" — голосування

Аlyona alyona, Jerry Heil та співачка з Німеччини Ela записали спільну композицію "KUPALA", яка може отримати престижну європейську нагороду.

"Рідні мої, кліп "KUPALA" номіновано на "Відео року" премії французького музичного медіа HAJDE. Дуже вдячні їм за це", – написала на своїй сторінці у Telegram співачка Alyona Alyona.

Про пісню "Kupala" ми писали тут: "Купала": Alyona Alyona, Jerry Heil презентували спільну пісню з німецькою виконавицею Ela

Відому пісню "KUPALA" українські виконавиці Alyona Alyona та Jerry Heil написали разом з німецькою співачкою Ela. Композиція двомовна, присвячена святу Івана Купала.

Також відома реперка запросила українців голосувати за посиланням (яке наприкінці сторінки).

За основу кліпу дівчата взяли фільм "Вечір на Івана Купала", який було знято на студії імені Довженка 50 років тому.

Ця пісня поєднує сучасне хіп-хоп звучання з традиційним українським співом і дозволяє всім трьом голосам вступити в діалог, схожий на гімн", – так пише про пісню "KUPALA" HAJDE MUSIC AWARDS 2022.

Дивитися кліп Jerry Heil, alyona alyona, Ela – "KUPALA":

Це цікаво: Протез за крила – українка продала частину свого костюма на благодійність