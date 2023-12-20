Київстар знову не працює: оператор розповів, в яких регіонах труднощі з роботою мережі

Найбільший український мобільний оператор Київстар 20 грудня знову перестав працювати у низці областей. У компанії вже пояснили, що сталося.

За наявною інформацією, зранку 20 грудня у низці міст на Заході та Півдні виникли труднощі з голосовим зв'язком і роботою мобільного застосунку "Мій Київстар".

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У журналістів редакції Радіо МАКСИМУМ, станом на 09:50, просто немає мережі. А яка ситуація у вас? Пишіть у коментарях.

Шановні абоненти! Наша мережа наразі на етапі стабілізації після масштабної хакерської атаки, тому все ще можуть виникати короткочасні складнощі в роботі послуг,

– зазначають у компанії.

У Київстарі пишуть, що спеціалісти компанії працюють над відновленням сервісів. Також вони роблять все можливе, щоб якомога швидше усунути технічні проблеми. У компанії перепрошують за незручності.

Незабаром компанія повідомить абонентів щодо компенсацій. Дякуємо за розуміння та підтримку,

– кажуть у Київстарі.

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Сьогоднішній збій у Київстар – не нова кібератака, а подолання наслідків попередньої атаки,

– заявила представниця компанії.

За її словами, схожі проблеми можуть ще з'являтися.

Звернімо увагу на те, що зранку 12 грудня українці помітили перебої у роботі Київстару. Він фактично "ліг". А стала причиною цього – найбільша хакерська атака. І лиш 18 грудня вдалося відновити всі важливі функції. В останню чергу запустили роботу застосунку "Мій Київстар".