Київ накрив густий смог: стала відома причина

Концентрація забруднювачів в повітрі Києва у 33 рази перевищує норму, рекомендовану ВООЗ. Погодні умови сприяють накопиченню забруднювальних речовин на поверхні землі.

У ДСНС підтвердили цю інформацію.

Це важливо: Як курсуватимуть евакуаційні поїзди Укрзалізниці 19 березня: графік руху та станції

За забрудненістю повітря наша столиця опинилася на першому місці у світі, обійшовши Лахор (Пакистан) та Дакку (Бангладеш).

"За даними фахівців, якість повітря відповідає нормам. Але просимо не відчиняти вікна і не виходити з дому без необхідності", – йдеться у повідомленні. Рятувальники пояснюють, що протягом доби 18 березня пожежники ДСНС у Київській області ліквідували 21 пожежу на відкритих територіях, а саме займання трав'яного настилу, спричинені необережним походженням з вогнем громадян.

У ДСНС повідомляють, що смог сьогодні не є причиною для паніки у суспільстві.

І ще: Японія спростила правила в'їзду для українців: поради для біженців