Китайський Новий рік 2020: що не можна робити в цей день

Китайський новий рік: що можна і не можна сьогодні

Китайський новий рік припадає у 2020 році на 25 січня, а от святкування триває з 24 аж по 30 січня. Що ж можна робити у цей час, а від чого краще відмовитись – читайте на Радіо МАКСИМУМ.

Щороку дата зустрічі китайського нового року змінюється, адже його святкують за місячним календарем, визначаючи другого молодика після сонцестояння.

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У 2020 році цей день припадає на 25 січня. Але і це свято відзначають не один і навіть не два дні, а майже тиждень: з 24 по 30 січня. Тому важливо знати, що не можна робити на початку року Білого Сталевого Щура за китайськими традиціями.

Що не можна робити у Китайський Новий рік:

На наступний день після святкувань не можна їсти м'ясо, бо це можна злякати вдачу;

Не можна тримати мотлох та зламані речі вдома, тому чимало людей прибирають та прощаються так з минулим;

Для святкування не варто обирати вбрання з принтами, краще надати перевагу червоному, пудровому або блискучому одягу;

Не можна залишатись боржником, до 25 січня варто віддати всі борги, щоб почати рік з чистою совістю;

Не можна зустрічати Новий рік з міцними алкогольними напоями, краще обирати шампанське, легкі вина чи коктейлі;

Перші 5 днів нового китайського року не можна відмовлятись від пропозиції прогулятись чи піти на каву, адже цей час призначено для зустрічей з друзями, колегами та рідними;

У Китаї на свята не можна дарувати подарунки у коробках чи папері білого та синього кольорів, адже вони символізують жалобу;

Також не можна дарувати подарунки привселюдно, адже кожен презент варто вручати наодинці, оскільки це дуже інтимна мить. Варто знати, що не можна передавати подарунки однією рукою;

Не можна розмовляти про минулий рік, а всі розмови мають стосуватись майбутнього та планів на цей рік;

У перші дні Нового року не варто користуватись гострими предметами, бо вони можуть відрізати щастя;

Не можна зустрічати Новий рік у ліжку, адже такими будуть всі 365 днів;

Не можна позичати гроші, а також сваритись і конфліктувати з оточенням.

Що потрібно робити у Китайський Новий рік, щоб щастило:

Поставити на святковий стіл апельсини та мандарини, адже цей колір символізує багатство та радість;

Потрібно веселитись та шуміти, адже це відганяє нечисту сил;

Не забути про свіжі квіти в будинку, адже вони притягують успіх;

Можна прикрасити домівку ще й символами щастя, здоров'я та вдачі;

Прикраси варто обирати червоного кольору, а їхня кількість має бути парною, щоб цьогоріч ніхто не залишився самотнім;

Опівночі потрібно відчинити вікно або дворі, щоб старий рік вийшов, а новий – зайшов;

Дорослі дарують дітям червоні конверти з грошима, таким чином вдача та багатство йдуть з поколіннями.

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