Кіностудія Paramount зупиняє роботу в РФ, але з одним нюансом

Знаменита кіностудія Paramount призупиняє діяльність в країні-агресорі та віддає пожертву у мільйон доларів на гуманітарну допомогу. Але не відмовляється підтримувати свою команду в Росії.

Американська студія Paramount прийняла рішення зупинити роботу в Росії, заморозивши постачання контенту, а також не підтримує нові ліцензійні угоди з російськими видавцями. Про це повідомив гендиректор компанії Боб Бакіш у листі до своїх працівників, пише Variety.

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Я уважно стежу за нищівним, неспровокованим вторгненням в Україну. Гуманітарну кризу, що виникла в результаті, і її наслідки для життя мільйонів людей по всій Україні, Східній Європі та самій Росії жахливо бачити, – заявив Бакіш.

Також команда Paramount працює над тим, щоб швидко доставити україномовний дитячий контент до європейських країн через місцевих партнерів.

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Але гендиректор студії вважає, що відхід з російського ринку має компенсовуватись.

Оскільки ми призупиняємо нашу діяльність, ми продовжимо фінансово підтримувати нашу віддану команду в Москві. Я також прошу всіх у бізнесі бути чутливим до впливу цієї кризи на колег по всій Європі, особливо, на українців та росіян, – підсумував він.

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