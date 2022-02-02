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Рейтинг популярності знаків Зодіаку у роботі, коханні та дружбі

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Рейтинг успішності знаків Зодіаку у різних сферах життя - фото 1
Рейтинг успішності знаків Зодіаку у різних сферах життя / Brooke Cagle on Unsplash

Стосунки, робота та дружба – це три основні сфери у житті кожного, у яких всім хочеться бути максимально успішними. Тому астрологи склали рейтинг знаків Зодіаку саме у цих напрямках

Кожен знак Зодіаку має свої сильні та слабкі сторони, які й визначають їхній рівень успішності в ключових сферах життя. Тому астрологи розповіли, яку позицію у рейтингах займають представники різних знаків. На щастя, люди є доволі гнучкими особистостями, тож можуть докласти зусиль, щоб покращити ситуацію у стосунках та самореалізації.

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Рейтинг популярності знаків Зодіаку у коханні:

  1. Терези
  2. Близнюки
  3. Лев
  4. Скорпіон
  5. Телець
  6. Стрілець
  7. Рак
  8. Овен
  9. Водолій
  10. Діва
  11. Козеріг
  12. Риби
Dev Asangbam on Unsplash - фото 494737
Dev Asangbam on Unsplash

Рейтинг популярності знаків Зодіаку в друзів:

  1. Рак
  2. Стрілець
  3. Близнюки
  4. Телець
  5. Овен
  6. Діва
  7. Терези
  8. Скорпіон
  9. Водолій
  10. Риби
  11. Лев
  12. Козеріг
Felix Rostig on Unsplash - фото 494738
Felix Rostig on Unsplash

Рейтинг успішності знаків Зодіаку у фінансах:

  1. Козеріг
  2. Стрілець
  3. Телець
  4. Діва
  5. Риби
  6. Скорпіон
  7. Лев
  8. Близнюки;
  9. Водолій
  10. Терези
  11. Овен
  12. Рак
Dane Deaner on Unsplash - фото 494740
Dane Deaner on Unsplash

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