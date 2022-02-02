Рейтинг популярності знаків Зодіаку у роботі, коханні та дружбі

Стосунки, робота та дружба – це три основні сфери у житті кожного, у яких всім хочеться бути максимально успішними. Тому астрологи склали рейтинг знаків Зодіаку саме у цих напрямках

Кожен знак Зодіаку має свої сильні та слабкі сторони, які й визначають їхній рівень успішності в ключових сферах життя. Тому астрологи розповіли, яку позицію у рейтингах займають представники різних знаків. На щастя, люди є доволі гнучкими особистостями, тож можуть докласти зусиль, щоб покращити ситуацію у стосунках та самореалізації.

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Рейтинг популярності знаків Зодіаку у коханні:

Терези Близнюки Лев Скорпіон Телець Стрілець Рак Овен Водолій Діва Козеріг Риби

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Рейтинг популярності знаків Зодіаку в друзів:

Рак Стрілець Близнюки Телець Овен Діва Терези Скорпіон Водолій Риби Лев Козеріг

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Рейтинг успішності знаків Зодіаку у фінансах:

Козеріг Стрілець Телець Діва Риби Скорпіон Лев Близнюки; Водолій Терези Овен Рак

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