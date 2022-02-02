На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Рейтинг популярності знаків Зодіаку у роботі, коханні та дружбі
-
- 277
Стосунки, робота та дружба – це три основні сфери у житті кожного, у яких всім хочеться бути максимально успішними. Тому астрологи склали рейтинг знаків Зодіаку саме у цих напрямках
Кожен знак Зодіаку має свої сильні та слабкі сторони, які й визначають їхній рівень успішності в ключових сферах життя. Тому астрологи розповіли, яку позицію у рейтингах займають представники різних знаків. На щастя, люди є доволі гнучкими особистостями, тож можуть докласти зусиль, щоб покращити ситуацію у стосунках та самореалізації.
І ще: Гороскоп на цей тиждень 31 січня – 6 лютого 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку
Рейтинг популярності знаків Зодіаку у коханні:
- Терези
- Близнюки
- Лев
- Скорпіон
- Телець
- Стрілець
- Рак
- Овен
- Водолій
- Діва
- Козеріг
- Риби
Рейтинг популярності знаків Зодіаку в друзів:
- Рак
- Стрілець
- Близнюки
- Телець
- Овен
- Діва
- Терези
- Скорпіон
- Водолій
- Риби
- Лев
- Козеріг
Рейтинг успішності знаків Зодіаку у фінансах:
- Козеріг
- Стрілець
- Телець
- Діва
- Риби
- Скорпіон
- Лев
- Близнюки;
- Водолій
- Терези
- Овен
- Рак
Читайте також: Названо три знаки Зодіаку, які можуть відсвяткувати весілля у 2022 році
-
08:50Привітання з Днем ангела Максима: вірші, смс, проза і картинки на іменини
-
08:22У Китаї звели будинок з "вертикальним лісом": ефектні фото
-
07:51Американські студенти створили дрон за замальовками Леонардо да Вінчі
-
07:21Як робити по 10 тисяч кроків на день: 5 простих хитрощів
- 02 лютого
-
21:54Учені шокували заявою про домашніх кішок: як на них вплинула людина
-
Українська музика 2021 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
21:223 лютого 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
21:07Зваблива модель захопила гарячими фото до Дня Валентина: 18+
-
20:49Каньє Вест не зможе редагувати документалку про себе, і ось чому
-
20:22Samsung Galaxy S22 Ultra і комплект поставки вперше показали вживу
-
19:49Зарплата жінки впливає на імітацію оргазму: шокуюче дослідження
-
19:21Рідкісний Porsche 911 RSR пустять з молотка: його ціна вражає
-
18:56Фільм "Людина-павук: Додому шляху нема" збільшив прибутки Sony у понад 5 разів
-
18:22Гороскоп на 3 лютого 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
-
18:08Більше їсти: фітнес-тренерка здивувала порадами, як покращити форму
-
17:49Google установила особистий рекорд з продажів смартфонів, але цифри не вражають
-
17:21Убиваючи Єву: дивіться онлайн трейлер фінального сезону серіалу
-
16:49У Канаді виявили гіперкар Lamborghini Huracan, який припадає пилом на стоянці
-
16:19Фанати Матриці побачили у новому фільмі пасхалку: що на ній зображено
-
15:49Дизайнер на відео показав, як може виглядати iPhone SE (2022)
-
15:21Дивіться, як електричний Запорожець розганяється з місця до 100 км/год за 3,77 секунди
-
14:48Гейлі Бібер знялася для нового журналу WSJ: стильні фото красуні
-
14:18ТОП 20 найочікуваніших смартфонів 2022 року: яка модель очолила рейтинг
-
13:49Телепрограми з Кузьмою Скрябіним, які ми всі дивились
-
07:21Як робити по 10 тисяч кроків на день: 5 простих хитрощів
- 02 лютого
-
21:07Зваблива модель захопила гарячими фото до Дня Валентина: 18+
-
18:08Більше їсти: фітнес-тренерка здивувала порадами, як покращити форму
-
14:18ТОП 20 найочікуваніших смартфонів 2022 року: яка модель очолила рейтинг
-
12:19Рейтинг популярності знаків Зодіаку у роботі, коханні та дружбі
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 2 лютого
-
07:49Спекотний Таїланд кардинально спрощує правила в'їзду для туристів: нові умови
- 01 лютого
-
21:55Мій чоловік – порнозірка: красуня розповіла про життя з актором фільмів для дорослих
-
18:41Вистачить 10 хв: найкращі комплекси ранкової зарядки, що збадьорять на весь день
-
15:19Приклади ремонтів, які подарували нове життя помешканням: фото до і після
-
11:55Китайський Новий рік 2022: що не можна робити в цей день
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 1 лютого
-
07:49Ось, які сезонні овочі та фрукти потрібно їсти у лютому 2022
- 31 січня
-
21:52Сексуальні атлетки: 5 спортсменок, які зареєстровані на OnlyFans
-
18:54Керсетка, плахта, чепрага: 10 речей, які українці носили у давнину
-
16:16ТЕСТ: Вгадай, з якого фільму ця ювелірна прикраса
-
14:16Найгарячіші образи Керрі Вашингтон за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+)
-
12:20Кінопрем'єри лютого 2022: найкращі нові фільми, які варто переглянути
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 31 січня
-
07:49Погода у лютому 2022 в Україні: прогноз синоптиків на місяць
- 30 січня
-
21:50Що таке драмеді, кліфгенгер, філер: 10 термінів про серіали, які варто знати
-
19:22Гороскоп на цей тиждень 31 січня – 6 лютого 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:47Дівчина тижня: розкута порнозірка Казумі Сквіртс, яка без комплексів демонструє свої форми
-
15:49Олівія Колман святкує 48-річчя! Вгадай фільм з акторкою за фото
-
12:50Музичні новинки січня 2022: плейлист нових українських пісень