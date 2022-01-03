Кількість патентів зашкалює: рейтинг найбільш інноваційних компаній

Компанія Capital on Tap представила статистику подання патентних заявок найбільшими технологічними компаніями у 2021 році. Як виявилось, за останні 12 місяців найбільшою кількістю інноваційних розробок може похвалитися Samsung.

Згідно зі звітом Capital on Tap, у 2021 році південнокорейський бренд подав заявку на 13024 патенти. 9499 належать Samsung Electronics і ще 3524 – Samsung Display.

Це цікаво: Топовий техноблогер назвав найкращі смартфони 2021 року

Другою з найбільш інноваційних компаній, з погляду патентів, стала HUAWEI з 9739 патентними заявками. Замикає трійку лідерів китайський виробник дисплеїв BOE, що запатентував у 2021 році 5797 нових розробок. За ними слідують Qualcomm, LG, Tencent, Baidu, Intel, IBM, Apple, Panasonic, Microsoft, TSMC та інші. Xiaomi розташувалася на 18-у рядку, а Google – на 22-у.

У рейтингу за загальною кількістю поданих патентних заявок з великим відривом лідирує Samsung Electronics, у якої разом із підрозділом Samsung Display налічується 289 921 патент. Друге та третє місця дісталися компаніям Sony та IBM з 197 279 та 187 709 зареєстрованими розробками відповідно. Далі за списком слідують Mitsubishi, LG та HUAWEI, кожна з яких отримала за весь час існування понад 100 000 патентів.

Варто відзначити, що далеко не всі розробки знаходять практичне застосування патентам. Але інколи саме нові та неабиякі рішення сприяють розвитку технологій.

Читайте також: Глава Xiaomi розповів, кому сподобається 12 Pro, а кому – звичайна 12