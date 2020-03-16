Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Карантин Коронавірус

Кіберпанк реальний: фото медика, який дезінфікує вулиці, вразило Reddit

  • 21
Як очищають вулиці під час карантину - фото 1
Як очищають вулиці під час карантину

Коронавірус сколихнув увесь світ, змусивши медиків працювати активніше, а людей залишатись в самоізоляції. А кадри поодиноких працівників, які стежать за порядком на вулицях, змушують затримати погляд та відчути себе у кіберпанк-фільмі.

На платформі Reddit користувач з ніком cdicdd2018 поділився епічним фото з медиком, яке стрімко набрало популярність в мережі. За лічені години допис побачили понад 117 тисяч осіб, а ще більше як 1,7 тисячі залишили коментарі. А все тому, що на знімку можна побачити працівника у спецкостюмі, який дезінфікує вулиці, щоб запобігти поширенню коронавірусу.

І ще: Володимир Остапчук показав, як правильно вітатись під час коронавірусу (відео)

"Це найбільш кіберпанкова світлина, яку я коли-небудь бачив", – зізнався автор, а інші користувачі його підтримали, заявивши, що це нагадує обкладинку якого-небудь альбому чи заставку фільму "Паразити". Відзначимо, що знімок було зроблено 11 березня в житловому районі міста Ухань.

Worker spraying the streets to prevent Covid 19. This is the most cyberpunk picture I've ever seen. from r/pics

Це важливо: Дізнавайтесь всі новини та поради щодо коронавірусу тут

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Як змінилася українська зірка Playboy Даша Астаф'єва: фото 18+
  • 12 березня, 16:21
  • 3030
Як швидко прибрати у квартирі: топ крутих і корисних гаджетів
  • 12 березня, 19:14
  • 219
Як і з чим носити чоловічі кросівки весною 2020: ТОП 15 модних ідей у фото
  • Вчора, 16:55
  • 399
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл