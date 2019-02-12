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Зірка Володаря перснів кардинально змінила імідж

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Нове амплуа дуже личить зірці "8 подруг Оушена" - фото 1
Нове амплуа дуже личить зірці "8 подруг Оушена" / frisshirek

Знаменита кіноактриса Кейт Бланшетт знає, як здивувати публіку. На церемонію нагородження преміями BAFTA в Лондоні вона прибула у розкішній сукні і з новою зачіскою.

На червоній доріжці шанувальники і журналісти відразу не впізнали 49-річну актрису, адже блондинка Кейт, яка вже декілька років не змінювала колір і стиль зачіски, стала брюнеткою.

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Для світського виходу вона обрала чорну сукню від Christopher Kane з глибоким декольте на грудях, яке грало відтінками різних кольорів від каменів і пікантних ланцюжків. Приталене плаття дуже підходило актрисі, адже прекрасно підкреслювало її форми.

Найбільшу увагу привернула зачіска зірки: традиційне каре злегка підкручене, а темне волосся прекрасно підходило до сукні і її легкого макіяжу. Варто додати, що нове амплуа дуже личить зірці "8 подруг Оушена" і "Володаря перснів".

Зірка Володаря перснів кардинально змінила імідж - фото 307338

Зірка Володаря перснів кардинально змінила імідж - фото 307339

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Джерело: frisshirek
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