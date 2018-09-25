KAZKA – Плакала: вийшов кліп на найпопулярнішу українську пісню YouTube

Український гурт-сенсація KAZKA представив довгоочікуваний кліп на пісню "Плакала", яка стала справжнім хітом і тільки на YouTube зібрала майже 50 мільйонів прослуховувань. Мерщій дивіться нове відео!

За словами учасників гурту KAZKA, пісня "Плакала" розповідає про дівочу долю, про здатність українок відроджуватися через гіркі сльози, про дієвий рецепт "видалення" поганих спогадів. Аудиторія полюбила цю композицію і сам лише аудіозапис зібрав рекордні для України понад 48 мільйонів переглядів на YouTube. Тепер час зацінити й кліп!

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"Ми хочемо подякувати усім за любов, за ваші відгуки та підтримку. У цьому відео найвідвертіші емоції справжніх українських дівчат – таких прекрасних, чуттєвих та сильних. Це відео – ода нашим жінкам та подяка за натхнення, любов і силу", – наголосила солістка колективу Олександра Зарицька.

KAZKA – ПЛАКАЛА – дивитися онлайн новий кліп:

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