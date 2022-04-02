Кавовий сервіс надсилатиме у квітні зерна зі Львова, а прибуток перерахує переселенцям

Сервіс Yonder щомісяця обирає особливу каву з різних куточків світу і надсилає її своїм підписникам. У квітні такою кавою стали зерна від львівського обсмажувальника "Світ кави". Прибуток планують скерувати у фонд, який займається підтримкою переселенців.

​​Сервіс Yonder створений для справжніх кавоманів, які цінують та розуміються на зернах. У квітні підписники сервісу отримають каву зі Львова. "Світ кави" – культовий заклад міста, який неодноразово отримував нагороди та відзнаки за свою роботу.

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На сторінці сервісу у соцмережах з'явилася інформація про те, що вони хочуть поділитися з підписниками кавою від улюблених обсмажувачів в Україні. У повідомленні йдеться про те, що "місто прийняло сотні тисяч біженців зі сходу, але аспект війни полягає в тому, що якщо ти не тікаєш і не воюєш, ти повинен продовжувати працювати. Тож поки жахіття війни відбуваються далі на схід, Львів намагається підтримувати економіку України".

"Світ кави" – компанія, яка втратила практично весь свій гуртовий бізнес, але натомість посилала каву солдатам на фронт.

Сервіс закликав придбати зерна від "Світу кави", щоб постаратися хоч частково компенсувати прибуток їхнього гуртового бізнесу, який припинився. Окрім закупівлі самим сервісом, Yonder збирає гроші для фонду "Кава для переміщених осіб". Ці кошти сервіс надішле додатково до основної оплати, щоб "Світ Кави" міг дозволити собі щедро дарувати каву та їжу тим, хто цього потребує.

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