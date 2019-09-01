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Кавова гуща: нестандартні способи використання у побуті
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Багато хто з нас починає свій ранок з ароматної кави. Але далеко не всі знають, що після отримання смачного напою, кавову гущу не варто поспішати викидати у сміття.
Антицелюлітний скраб для тіла
Завдяки своїм абразивним частинкам кавова гуща може стати альтернативою дорогим скрабам для тіла. Додайте до гущі трохи олії (оливкової або кокосової) і масажуйте проблемні зони. Регулярні процедури швидко позбавлять вас такої проблеми, як целюліт.
Бореться з мішками під очима
Щоб швидко повернути шкірі обличчя здоровий і свіжий вигляд, а також прибрати ранкові синці під очима, зробіть кашку з гущі і олії, і масажними рухами нанесіть під очі.
Бореться з неприємними запахами
Кавова гуща швидко усуває погані запахи. Просто розкладіть її на папір або тарілку і поставте в ті місця, де смердить. Наприклад, можна такий ароматизатор поставити в холодильник. А якщо ви нарізали цибулю або часник, то можете помазати руки гущею. Запах швидко пройде.
Альтернатива мийному засобу
Якщо раптом у вас не знайшлося під рукою мийного засобу, то замість нього можна сміливо використовувати кавову гущу. З її допомогою ви зможете помити не тільки тарілки після обіду, а також каструлі і навіть пательні.
Засіб від бліх
Гущу можна використовувати не тільки для профілактики бліх, а й при нагоді, коли тварина принесла з собою небажаних гостей у будинок. Просто втирайте гущу в шерсть собаки чи котика.
Добриво для рослин
Щоб не труїти рослини шкідливої хімією, додайте в горщик з квіткою або у квіткову клумбу трохи кавової гущі. Вона сприяє швидкому зростанню рослини.
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