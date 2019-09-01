Кавова гуща: нестандартні способи використання у побуті

Багато хто з нас починає свій ранок з ароматної кави. Але далеко не всі знають, що після отримання смачного напою, кавову гущу не варто поспішати викидати у сміття.

Антицелюлітний скраб для тіла

Завдяки своїм абразивним частинкам кавова гуща може стати альтернативою дорогим скрабам для тіла. Додайте до гущі трохи олії (оливкової або кокосової) і масажуйте проблемні зони. Регулярні процедури швидко позбавлять вас такої проблеми, як целюліт.

Бореться з мішками під очима

Щоб швидко повернути шкірі обличчя здоровий і свіжий вигляд, а також прибрати ранкові синці під очима, зробіть кашку з гущі і олії, і масажними рухами нанесіть під очі.

Бореться з неприємними запахами

Кавова гуща швидко усуває погані запахи. Просто розкладіть її на папір або тарілку і поставте в ті місця, де смердить. Наприклад, можна такий ароматизатор поставити в холодильник. А якщо ви нарізали цибулю або часник, то можете помазати руки гущею. Запах швидко пройде.

Альтернатива мийному засобу

Якщо раптом у вас не знайшлося під рукою мийного засобу, то замість нього можна сміливо використовувати кавову гущу. З її допомогою ви зможете помити не тільки тарілки після обіду, а також каструлі і навіть пательні.

Засіб від бліх

Гущу можна використовувати не тільки для профілактики бліх, а й при нагоді, коли тварина принесла з собою небажаних гостей у будинок. Просто втирайте гущу в шерсть собаки чи котика.

Добриво для рослин

Щоб не труїти рослини шкідливої ​​хімією, додайте в горщик з квіткою або у квіткову клумбу трохи кавової гущі. Вона сприяє швидкому зростанню рослини.

Читайте також: Безглузді лайфхаки, які, як не дивно, працюють