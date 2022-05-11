Картину "Мерілін", яку створив Енді Воргол продали за рекордну суму

Відоме полотно авторства Енді Воргола – "Мерілін" – продали на аукціоні Christie's. Кошти від продажу планують пожертвувати у благодійні організації.

Аукціонний дім організував тиждень розпродажів "Christie's Spring Marquee Week", під час якого продали лот – картину "Shot Sage Blue Marilyn", яку створив Енді Воргол, за рекордні 195 мільйонів доларів. Це зробило цю картину найдорожчим твором мистецтва 20-го століття, проданим на аукціоні.

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Доходи від усього продажу будуть щедро пожертвувані Фондом Томаса і Доріс Амманн на користь благодійних організацій, які надають невідкладні медичні та освітні послуги дітям.

"Сьогодні ввечері була історична ніч для Christie's та для всього ринку сучасного мистецтва. Рекордний розпродаж культового портрета Уорхола Мерилін з колекції Томаса і Доріс Амманн є свідченням сили, живості та загального хвилювання сучасного артринку. Цей продаж демонструє всеосяжну силу Енді Уорхола, а також тривалу спадщину, яку він продовжує залишати у світі мистецтва, популярній культурі та суспільстві", – прокоментував голова відділу мистецтва 20-го і 21-го століть Christie's Алекс Роттер.

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