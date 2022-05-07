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війна

Картину Марії Примаченко продали на аукціоні: скільки коштів перекажуть на ЗСУ

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Картину Марії Примаченко продали на аукціоні: скільки коштів перекажуть на ЗСУ - фото 1

Раніше у фонд Сергія Притули передали картину "Квіти виросли коло четвертого блока" пензля Марії Примаченко з метою збору грошей для потреб ЗСУ. Читайте далі та дізнайтеся, хто став новим власником картини й у скільки оцінив її!

Картину продали на аукціоні за 500 000 доларів. Уся сума у пів мільйона доларів піде на допомогу Збройним Силам України. Це вперше за історію благодійних аукціонів так високо оцінили українську картина.

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Дар'я та Ігор подарували цю картину фонду, а з продажем картини допоміг відомий аукціонний дім "Дукат".

"Пів мільйона доларів за картину конвертуються у 125 бусів Volkswagen T5 для переднього краю фронту! Будуть перевозити особовий склад, вантажі та не тільки – щоб палити р*сню і рятувати наших!" – розповів Сергій Притула про використання отриманих коштів.

Новим власником став український бізнесмен, який зараз проживає закордоном. Його рішення – відмовитися від картини й залишити її в Україні. Він хоче, щоб вона була у Музеї Перемоги, який потім з'явиться.

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