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Каньє Вест хоче викладати мистецтво студентам
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Репер Каньє Вест, який зовсім недавно став креативним директором першої премії PornHub, вирішив спробувати себе в новому амплуа.
Тепер він хоче вести курси в Чиказькому університеті мистецтв і в Американській академії мистецтва. Про це він оголосив у себе в Twitter.
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Проте, як повідомляє видання i-D, представники Школи Чиказького інституту мистецтв (SAIC), де, ймовірно, повинні були б ввести курси Каньє Веста, нічого про це не знають.
"Ми вдоволені тим, що містер Вест зацікавлений у викладанні, але наразі у нього немає курсів в SAIC, і про подібні плани ми не знаємо", – заявили в Школі мистецтв.
Американський інститут мистецтва поки ніяк не прокоментував заяву репера.
Нагадаємо, Чиказький інститут мистецтв присвоїв Каньє Весту ступінь почесного доктора мистецтв у 2015 році. При цьому сам навчальний заклад репер так і не закінчив. Коли йому було 20 років, він кинув університет заради кар'єри репера, так і не довчившись.
Тим часом, в мережі вже уявляють, яким професором міг би бути Каньє:
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