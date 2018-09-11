Каньє Вест хоче викладати мистецтво студентам

Репер Каньє Вест, який зовсім недавно став креативним директором першої премії PornHub, вирішив спробувати себе в новому амплуа.

Тепер він хоче вести курси в Чиказькому університеті мистецтв і в Американській академії мистецтва. Про це він оголосив у себе в Twitter.

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Проте, як повідомляє видання i-D, представники Школи Чиказького інституту мистецтв (SAIC), де, ймовірно, повинні були б ввести курси Каньє Веста, нічого про це не знають.

"Ми вдоволені тим, що містер Вест зацікавлений у викладанні, але наразі у нього немає курсів в SAIC, і про подібні плани ми не знаємо", – заявили в Школі мистецтв.

I will teach a course at the Art Institute of Chicago and the American Academy of Art — KANYE WEST (@kanyewest) 10 вересня 2018 р.

Американський інститут мистецтва поки ніяк не прокоментував заяву репера.

Нагадаємо, Чиказький інститут мистецтв присвоїв Каньє Весту ступінь почесного доктора мистецтв у 2015 році. При цьому сам навчальний заклад репер так і не закінчив. Коли йому було 20 років, він кинув університет заради кар'єри репера, так і не довчившись.

Тим часом, в мережі вже уявляють, яким професором міг би бути Каньє:

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