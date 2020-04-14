Календар харчування у Страсний тиждень 2020: що можна їсти по днях

Що можна їсти у Страсний тиждень

Великдень 19 квітня вже не за горами, а зараз триває передпасхальний Страсний тиждень. Ми підготували для вас детальну інструкцію, що можна і не можна їсти в останній тиждень Великого посту.

Цьогоріч Великий піст триватиме до 19 квітня. Найсуворішим вважається останній тиждень, який називається страсним, – найбільше харчових обмежень припадає саме на цей час.

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Під час Великого посту суворо заборонені продукти, які містять продукти тваринного походження. Протягом семи днів Страсного тижня зберігаються ці обмеження, проте є й додаткові.

Календар харчування у Страсний тиждень:

У Страсний тиждень заборонено їсти: м'ясо, рибу, птицю, яйця, молочні продукти, солодощі, цукор, білий хліб, прянощі, алкоголь.

Страсний понеділок

У Страсний понеділок дозволяється 1 прийом їжі ввечері. Це має бути сира їжа без олії. Можна їсти овочі, фрукти, хліб, мед та горіхи.

Страсний вівторок У Страсний вівторок бажано їсти 1 раз ввечері. Це має бути сира їжа без олії. Можна їсти овочі, фрукти, хліб, мед та горіхи.

Страсна середа У Страсну середу бажано їсти 1 раз ввечері. Це має бути сира їжа без олії. Можна їсти овочі, фрукти та хліб. Чистий четвер У Чистий четвер можна їсти 2 рази в день. Це може бути гаряча їжа з олією. Можна їсти овочі, фрукти, хліб, мед та горіхи. Страсна п'ятниця У Страсну п'ятницю бажане повне утримання від їжі.

Велика субота У Велику суботу можна їсти й рази в день. Це може бути гаряча їжа, але без олії. Можна їсти овочі, фрукти, хліб, мед та горіхи. Великдень У Великодню неділю вже можна їсти будь-що!

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