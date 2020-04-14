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Календар харчування у Страсний тиждень 2020: що можна їсти по днях
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Великдень 19 квітня вже не за горами, а зараз триває передпасхальний Страсний тиждень. Ми підготували для вас детальну інструкцію, що можна і не можна їсти в останній тиждень Великого посту.
Цьогоріч Великий піст триватиме до 19 квітня. Найсуворішим вважається останній тиждень, який називається страсним, – найбільше харчових обмежень припадає саме на цей час.
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Під час Великого посту суворо заборонені продукти, які містять продукти тваринного походження. Протягом семи днів Страсного тижня зберігаються ці обмеження, проте є й додаткові.
Календар харчування у Страсний тиждень:
У Страсний тиждень заборонено їсти: м'ясо, рибу, птицю, яйця, молочні продукти, солодощі, цукор, білий хліб, прянощі, алкоголь.
Страсний понеділок
У Страсний понеділок дозволяється 1 прийом їжі ввечері. Це має бути сира їжа без олії. Можна їсти овочі, фрукти, хліб, мед та горіхи.
Страсний вівторок
У Страсний вівторок бажано їсти 1 раз ввечері. Це має бути сира їжа без олії. Можна їсти овочі, фрукти, хліб, мед та горіхи.
Страсна середа
У Страсну середу бажано їсти 1 раз ввечері. Це має бути сира їжа без олії. Можна їсти овочі, фрукти та хліб.
Чистий четвер
У Чистий четвер можна їсти 2 рази в день. Це може бути гаряча їжа з олією. Можна їсти овочі, фрукти, хліб, мед та горіхи.
Страсна п'ятниця
У Страсну п'ятницю бажане повне утримання від їжі.
Велика субота
У Велику суботу можна їсти й рази в день. Це може бути гаряча їжа, але без олії. Можна їсти овочі, фрукти, хліб, мед та горіхи.
Великдень
У Великодню неділю вже можна їсти будь-що!
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