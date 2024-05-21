Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!

Кабмін ухвалив постанову, яка обмежує рекламу азартних ігор в інтернеті

  • 26
Азартні ігри - фото 1
Азартні ігри

Кабінет міністрів схвалив додаткове державне регулювання азартних ігор, зокрема щодо заборони використовувати у рекламі азартних ігор військову символіку. Радіо Максимум розповідає, що відомо про постанову.

Кабінет Міністрів ухвалив додаткове регулювання для грального бізнесу, повідомляє представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

До слова: Очільниця МЗС Латвії пробігла півмарафон та зібрала кошти на дрони для ЗСУ

Воно передбачає обмеження реклами азартних ігор, а також інших позначень, під якими проводяться азартні ігри, зокрема з використанням електронних комунікацій, символіки Збройних Сил України, інших військових формувань, а також розповсюдження відповідного контекстного матеріалу.

Які ще зміни ініціює додаткове регулювання державних ігор:

  • організаторам азартних ігор в Інтернет забороняється реєстрація кількох клієнтських рахунків для одного гравця;
  • організатори азартних ігор в Інтернет повинні влаштовувати обов’язкові перерви в азартній грі для кожного гравця;
  • організатори азартних ігор в Інтернет повинні отримати інформацію про ліміти від гравця після його реєстрації, щодо коштів, які він бажає витрачати на азартну гру протягом певного часу (доби, тижня, місяця). Обраний ліміт можна змінювати не частіше 1 разу на місяць;
  • організатори азартних ігор повинні отримати від гравця інформацію щодо максимального часу безперервної участі в азартній грі протягом доби та максимального часу його участі в грі протягом тижня, і встановити обраний час.

Наразі постанову ухвалили на виконання рішення Ради національної безпеки і оборони до набрання чинності закону про боротьбу з ігровою залежністю, який наразі на розгляді в парламенті.

І ще: Присвячена другим роковинам оборони Маріуполя: у Києві відкрили мобільну виставку

Джерело: Кабмін
пропозиції партнерів
Новини