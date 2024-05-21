Кабмін ухвалив постанову, яка обмежує рекламу азартних ігор в інтернеті

Кабінет міністрів схвалив додаткове державне регулювання азартних ігор, зокрема щодо заборони використовувати у рекламі азартних ігор військову символіку. Радіо Максимум розповідає, що відомо про постанову.

Кабінет Міністрів ухвалив додаткове регулювання для грального бізнесу, повідомляє представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

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Воно передбачає обмеження реклами азартних ігор, а також інших позначень, під якими проводяться азартні ігри, зокрема з використанням електронних комунікацій, символіки Збройних Сил України, інших військових формувань, а також розповсюдження відповідного контекстного матеріалу.

Які ще зміни ініціює додаткове регулювання державних ігор:

організаторам азартних ігор в Інтернет забороняється реєстрація кількох клієнтських рахунків для одного гравця;

для одного гравця; організатори азартних ігор в Інтернет повинні влаштовувати обов’язкові перерви в азартній грі для кожного гравця;

для кожного гравця; організатори азартних ігор в Інтернет повинні отримати інформацію про ліміти від гравця після його реєстрації , щодо коштів, які він бажає витрачати на азартну гру протягом певного часу (доби, тижня, місяця). Обраний ліміт можна змінювати не частіше 1 разу на місяць;

, щодо коштів, які він бажає витрачати на азартну гру протягом певного часу (доби, тижня, місяця). Обраний ліміт можна змінювати не частіше 1 разу на місяць; організатори азартних ігор повинні отримати від гравця інформацію щодо максимального часу безперервної участі в азартній грі протягом доби та максимального часу його участі в грі протягом тижня, і встановити обраний час.

Наразі постанову ухвалили на виконання рішення Ради національної безпеки і оборони до набрання чинності закону про боротьбу з ігровою залежністю, який наразі на розгляді в парламенті.

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