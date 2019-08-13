Julik привітав дружину з днем народження зворушливим кавером

У своєму акаунті Instagram Назарій Гук (Julik) оприлюднив романтичний відеокавер на пісню "Lady in red". Таким чином співак вирішив привітати свою дружину, яка 13 серпня святкує свій день народження

Зворушливий кавер Julik супроводив не менш зворушливими словами: "Ця пісня є для мене дуже важливою, з нею пов'язано дуже багато спогадів. Один з них – вона була моїм першим весільним танцем! Заспівав її сьогодні, тому що, це дуже важливий для мене день – день народження моєї дружини Катерини! Пройшло багато років, а ця пісня звучить в моїй голові кожного разу, коли тебе бачу! Це багато спогадів, багато проведеного часу разом, багато хорошого і не тільки. Це знак того, що, моє життя пройшло не марно! Скажу просто: вітаю (бо ти мене знаєш), цьом!"

Зазначимо, що віднедавна Julik почав публікувати кавери на популярні хіти. Нам дуже сподобалося його виконання – насолоджуйтесь і ви!

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