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Іво Бобул запрошує на свій благодійний концерт у Львові для підтримки ЗСУ

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Іво Бобул запрошує на свій благодійний концерт у Львові для підтримки ЗСУ - фото 1

18 жовтня в театрі Заньковецької у Львові відбудеться благодійний концерт на підтримку ЗСУ Іво Бобула. Початок заходу о 19:30, повідомили організатори.

Програма концерту буде оновлена, адже Іво Бобул презентує абсолютно нові пісні, написані під час війни в Україні. Прозвучать також відомі твори, а цікавинкою стане виконання його авторських пісень румунською мовою.

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Щороку співак презентує програми, де завжди по-різному, проте гармонійно поєднуються улюблені шлягери та абсолютно нова пісенна лірика, несподівані кавер-версії світових хітів, пристрасні рок-балади та романси, яких так проникливо, як Іво Бобул, не виконає ніхто.

Іво Бобул запрошує на свій благодійний концерт у Львові для підтримки ЗСУ - фото 513108

Артист, унікальний тембр голосу якого не сплутаєш із жодним іншим, запрошує Вас у світ Її Величності Пісні! Іво Бобул – Народний артист не лише за званням, а й за визнанням народу. Багато пісень із його репертуару заслужено визнані золотими хітами естради, адже важко знайти в Україні людину, яка б не чула "Душі криницю", "Місячне колесо", "Берег любові", "Якщо любиш – кохай", "На Україну повернусь", "Осінній сад", "Скрипалю", "Мадонно Україно!", "Одна-єдина". Запрошуємо зустрітись, поспівати ці пісні разом, підтримати один одного емоційно і, звичайно, підтримати наших військових", – кличуть організатори.

Варто зазначити, що Іво Бобул активно дає благодійні концерти для наших воїнів у військових частинах. Концерт у Львові є частиною благодійного туру артиста по містах західної України:

  • 14 жовтня Іво Бобул виступить у Тернополі (Драмтеатр)
  • 15 жовтня – в Івано-Франківську (Драмтеатр)
  • 16 жовтня – у філармонії в Чернівцях,
  • 17 жовтня – в ККЗ "Промінь" у Луцьку
  • 18 жовтня – Театр Заньковецької у Львові

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