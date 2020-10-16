Іван Карпенко-Карий – Мартин Боруля: сюжет, переказ та аналіз п'єси

Іван Карпенко-Карий автор п'єси "Мартин Боруля". Це одна з найпопулярніших трагікомедій в українській літературі, яку часто ставлять на сценах театру. До вашої уваги короткий переказ твору, а також аналіз та сюжет.

"Мартин Боруля" – один з найвідоміших творів Івана Карпенко-Карого. Завдяки добродушному народному гумору, упізнаваності, психологічній переконливості образів, гострій злободенності проблематики п'єса ось уже понад сто років з успіхом іде на сценах вітчизняних театрів.

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Історія написання п'єси "Мартин Боруля"

Трагікомедія "Мартин Боруля" авторства Івана Карпенка-Карого, написана у 1886 році. Драму надрукували у львівському журналі "Зоря" 1891 року.

"Мартин Боруля" є класикою світової драматургії та неперевершеним взірцем для наступних поколінь комедіографів.

Цікаво, що сюжет комедії будується на фактах з життя родини Тобілевичів: батько драматурга довгий час служив управителем поміщицьких маєтків якось вирішив домогтися визнання свого роду дворянським. На це пішло чимало часу, але марно, адже дворянство не було доведено, оскільки прізвище в старих документах було Тубілевич, а в нових Тобілевич. Карпенко-Карий використав цей факт, аби висміяти намагання простої людини вибитись у дворяни, хибно думаючи, що цим можна в чомусь піднестися над іншими.

Сюжет комедії "Мартин Боруля"

Іван Карпенко-Карий "Мартин Боруля" сюжет скорочено: Мартин Боруля подає позов на Красовського, який назвав його "бидлом". Боруля доручає займатися справою Трандалєву, який теж працює на Красовського. Також Боруля намагається відновити дворянство та вигідно видати доньку заміж (для цього син привозить з міста чиновника Націєвського). До Борулі приходить його друг Гуляницький сватати його доньку за свого сина. Між Миколою і Марисею є почуття, але батько дівчини відхиляє пропозицію. З міста приїжджає Націєвський. Марися пояснює, що кохає іншого. Потім він підслуховує розмову сімейства про майбутнє і тікає. Боруля наздоганяє чиновника та б'є його. Боруля отримав лист від Красовського, що має виселитися з орендованої землі, і тяжко захворів. Також Борулі відмовлено у дворянстві, оскільки в документах не збігається одна літера. Боруля спалює усі документи та дає згоду на одруження Марисі й Миколи. Головні персонажі твору "Мартин Боруля" Характеристика героїв п'єси "Мартин Боруля": Мартин Боруля – багатий шляхтич.

– багатий шляхтич. Палажка – його дружина.

– його дружина. Марися – їхня донька.

– їхня донька. Степан – їхній син, канцелярист земського суду.

– їхній син, канцелярист земського суду. Гервасій Гуляницький – друг Мартина, батько Миколи.

– друг Мартина, батько Миколи. Микола – його син.

– його син. Націєвський – реєстратор із ратуші.

– реєстратор із ратуші. Красовський – шляхтич, з яким судиться Мартин Боруля.

– шляхтич, з яким судиться Мартин Боруля. Трандалєв – повірений.

– повірений. Протасій Пеньонжка , Матвій Дульський – чиновники.

, Матвій – чиновники. Омелько, Трохим – наймити Борулі.

Аналіз трагікомедії "Мартин Боруля" Івана Карпенко-Карого

До вашої уваги короткий аналіз п'єси "Мартин Боруля":

Літературний рід: драма

Літературний напрям: реалізм

Жанр: трагікомедія

Тема : сатиричне зображення заможної верхівки села, що в гонитві за дворянськими привілеями ігнорує здорові моральні норми

: сатиричне зображення заможної верхівки села, що в гонитві за дворянськими привілеями ігнорує здорові моральні норми Головна ідея : утвердження думки, що гідність людини визначає не належність до привілейованого соціального стану, а чесна праця, простота і щирість у стосунках з людьми. Смішна та людина, яка соромиться бути собою, захоплюється фальшивими цінностями, з усіх сил намагається пристосуватися до швидкоплинної моди.

: утвердження думки, що гідність людини визначає не належність до привілейованого соціального стану, а чесна праця, простота і щирість у стосунках з людьми. Смішна та людина, яка соромиться бути собою, захоплюється фальшивими цінностями, з усіх сил намагається пристосуватися до швидкоплинної моди. Проблематика: людської гідності, усвідомлення того, що щастя не в чині або посаді; праці як духовної потреби та джерела матеріального статку; батьків і дітей; меншовартості; кохання і сімейного щастя.

Аудіокнига "Мартин Боруля"

Слухати аудіокнигу за п'єсою Івана Карпенко-Карого "Мартин Боруля":

Фільм "Мартин Боруля"

Дивитися українську комедію за п'єсою Івана Карпенко-Карого "Мартин Боруля":

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