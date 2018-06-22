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Меріл Стріп – 69! Історія успіху найкращої актриси світу
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- 2013
22 червня – день народження блискучої Меріл Стріп, яка стала найкращою актрисою світу, отримавши рекордну кількість статуеток Оскар. На додачу, зірка відкрито демонструє свою політичну та громадянську позицію, критикує Трампа і підтримує нашого Олега Сенцова. Читайте її історію успіху!
Минулоріч голлівудська акторка Меріл Стріп приєдналася до акції на підтримку українського політв'язня, режисера Олега Сенцова. Таким чином ми отримали ще одного поважного "адвоката" за кордоном. Меріл з табличкою #FreeSentsov зробила спільне фото з нардепом Мустафою Найємом.
Під час нагородження, коли на екрані показували відеоролик про Олега, вона розплакалася. Вже після церемонії ми з нею говорили ще раз. Акторка сказала, що готова приєднатися до кампанії ПЕН-центру зі звільнення Олега, – поділився тоді Найєм.
Ми дякуємо неперевершеній Меріл за позицію та розповідаємо, як вона стала однією з найбільш успішних зірок Голлівуду. У скарбничці знаменитості – три статуетки "Оскар" і вісім "Золотих глобусів", а також рекордна кількість номінацій на ці нагороди, призи Каннського і Берлінського фестивалів, та багато інших нагород, включаючи "Золоту зірку" на Алеї Слави.
На додачу, актриса є почесним доктором мистецтвознавства Гарвардського Університету, членом Американської академії мистецтва і літератури, оратором і спонсором Національного музею історії жінок. А ще Меріл можна занести і до зіркових рекордсменів по міцності сімейних уз: вона перебуває у шлюбі вже 37 років.
Як же вічно красивій Меріл Стріп вдається залишатися найкращою в усьому?
Біографія
Мері Луїз Стріп народилася 22 червня 1949 року. Вона була пізньою дитиною, у сім'ї, у якій тато працював менеджером фармацевтичної компанії, а мама була художницею. Згодом в інтерв'ю Меріл не раз говорила, що вона з'явилася на світ майже випадково. Тепер впевнено можна сказати, що це був щасливий випадок для всього світового кінематографу. Та й батьки обожнювали своїх дітлахів (у Мері були ще два брати); часто після вечері влаштовували музичні вечори: мама співала, а тато з радістю акомпанував.
Співала і маленька Мері Луїза. Вона мріяла стати оперною співачкою і брала уроки співу. Але потяг до драматичного мистецтва все ж був сильнішим. Дівчинка навчалася у Вищій школі Бернардс, де брала участь майже у всіх театральних постановках.
Ім'я "Меріл" складене з двох справжніх імен актриси. Цікава історія і прізвища Стріп. Предки Меріл – іспанські євреї – емігрували до Голландії в XV столітті. В еміграційних документах замість підпису вони поставили прочерк. "Стріп" (Streep) по-голландськи означає – "лінія".
Батьки з дитинства говорили мені, що я прекрасна, а ось тітка Джейн полюбила мене, коли я вже виросла, – вона стверджувала, що я була страшенно негарною дитиною, до того ж дуже любила командувати, – пригадує Меріл.
Після школи отримувати бакалаврську ступінь в галузі мистецтв Стріп вирушила в Коледж Вассара, де отримала досвід зі спеціалізації "драма", взявши участь в програмі з обміну в Дартмутського коледжу.
Дебют на Бродвеї
Я взагалі нічого не розуміла в кіно. Джейн Фонда, яка грала головну роль, вчила мене всьому. Я не знала, як потрібно рухатися, не мала ні найменшого уявлення про те, для чого роблять крейдяні позначки на підлозі, не знала, що не можна дивитися в камеру. Джейн допомагала мені... У мене було дві сцени, одну з яких при монтажі вирізали. Найсмішніше, що вони наклали на одну сцену діалог з іншої. Я з жахом дивилася на себе на екрані і говорила: ось воно – кіно! – поділилася опісля Меріл.
Та як би незатишно не почувалася молода актриса, її кінокар'єра почала стрімко розвиватися. У 1978 році вона знялася у фільмі Майкла Чіміно "Мисливець на оленів". Вплив в'єтнамської війни на життя її учасників справив сильне враження на Американську кіноакадемію, і картина отримала "Оскар" як найкращий фільм року. Свою першу номінацію на премію отримала і Меріл Стріп.
У тому ж році Меріл знялася в телевізійному серіалі "Голокост", за роль в якому їй присудили премію "Еммі". Але Стріп не приїхала за нагородою. Вона не любила цей фільм і не хотіла відзнак за нього, хоча роль Інги зіграла чудово.
Чому Меріл зненавиділа "Голокост"
Презирство до серіалу пов'язане з особистою драмою, яку пережила актриса під час зйомок. Ще на театральних підмостках вона познайомилася з актором Джоном Кейзале – знаменитим Фредо Корлеоне з "Хрещеного батька". Почався роман, вони поселилися разом. Разом грали і в "Мисливцях на оленів", але спільна робота була затьмарена тим, що лікарі знайшли у Кейзале рак кісткового мозку, і з кожним днем його стан погіршувався.
Джон Кейзале помер через кілька днів після її повернення в Нью-Йорк, 12 березня 1978 року. Пережити горе Меріл допомогла зустріч зі скульптором Доном Гаммером – вони одружилися 15 вересня 1978 роки і зараз виховують чотирьох дітей.
Три "Оскари" Меріл Стріп
Протягом двох років Стріп стала однією з найвідоміших актрис Голлівуду і отримала свій перший "Оскар" як "найкраща актриса другого плану"вже в 1980-му – за фільм "Крамер проти Крамера".
Уже в 1982 році Меріл як "найкращій актрисі" вручили другу статуетку за роль в картині "Вибір Софі". "Оскар" актриса отримала з рук Сильвестр Сталлоне, при цьому впустивши папірець зі списком подяк. Вона така чарівна!
Потім буде купу ролей в театрі і кіно, але наступний "Оскар" їй дістанеться аж через 29 років – у 2012-му за роль Маргарет Тетчер у фільмі "Залізна леді".
Кінокритики всього світу в один голос називають Стріп актрисою усіх часів і народів. Її здатність до перевтілення і вражаюча акторська гра стали тим наріжним каменем, через який до актриси шикуються черги з найіменитіших режисерів світу.
Меріл Стріп однаково вдало даються ролі нещасних, але здатних підвестися з колін жінок, а також гордих і владних представниць не такої вже й слабкої статі. Є в ній щось від комедійної, трагічної, мелодраматичної і одночасно демонічної акторської гри.
Її фільми – це різні за жанром роботи, але однаково сильні з точки зору акторської гри. Те, що є у актриси сьогодні, – кінематографічний і театральний досвід, нагороди і номінації – це результат титанічної праці, наполегливості і завзятості.
Стріп vs. Трамп
На початку 2017-го Меріл Стріп знову нагадала про себе всьому світу. Але цього разу не гучною роллю, а не менш гучною промовою на "Золотому глобусі-2017". Актриса, яка отримала спеціальну нагороду за видатні заслуги в кінематографі, під час свого виступу пригадала випадок, коли Трамп спародіював журналіста з інвалідністю. Це, як зазначила Стріп, "розбило їй серце".
Його витівка змусила аудиторію сміятися. Це був момент, коли людина, яка боролася за те, щоб сидіти на найбільш шанованому місці в нашій країні, пародіювала репортера з інвалідністю, якого вона перевершує в привілеях, владі і здатності дати відсіч, – наголосила актриса.
Відповідь Трампа не забарилася: він заявив, що Меріл Стріп завжди була "прихильницею Гілларі", і підкреслив, що його не здивувала критика з табору "ліберальних кіношників". Натомість зірки кіно і телебачення, знамениті співаки та спортсмени підтримали Меріл, а її промову розібрали на цитати. Вдумайтеся у ці слова:
Неповага провокує неповагу. Жорстокість породжує жорстокість. Коли впливові люди використовують свою владу, щоб залякувати інших, ми всі опиняємося в пастці.
Правила успіху Меріл Стріп
Попри не надто ефектну зовнішність, Меріл пропонували ролі найвідоміші режисери свого часу, а критики із захопленням відгукувалися практично про кожну її роботу. До початку XXI століття Стріп зібрала практично всі премії в галузі кіно і отримала статус живої легенди. Тим часом, формула успіху актриси вельми проста: талант і величезна працездатність.
Незважаючи на шалений успіх, Меріл Стріп не знижує до себе вимог і продовжує тішити глядачів своєю чудовою грою. До слова, вона є однією з небагатьох голлівудських актрис свого покоління, хто не вдавався до пластичних операцій, щоб спробувати приховати сліди віку. Більш того, Меріл активно закликає своїх колег наслідувати її приклад і "не заморожувати свої обличчя". У свої 67 років актриса виглядає приголомшливо!
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