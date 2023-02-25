Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!

Inker анонсував новий комікс про матір захисника "Азовсталі" з позивним "Орест"

  • 25
Inker - фото 1
Inker

Випуск коміксу під номером 7 називається "Евакуація". Створений він про Ірину Юрченко, яка працювала провідницею на евакуаційних потягах, які постійно курсували в перші дні повномасштабного вторгнення Росії.

У цьому номері зібрано чотири історії, пише Inker.

Читайте також: ТОП 10 книжок, які написали військові про війну, але не тільки

Для цього Inker поспілкувався з матірʼю "Ореста" Іриною Юрченко, яка працювала провідницею на евакуаційних потягах, щоб розповісти її історію, яка є однією з чотирьох інших.

Номер "Евакуація" містить ще три історії:

  • "Де мої діти?" про батька-одинака з Маріуполя, який виховує трьох дітей
  • "Казах" про казахського правозахисника, який у 2019 році отримав політичний притулок в Україні
  • "Мопед не залишу" про чоловіка, який у травні 2022-го повернувся в Сєвєродонецьк по мопед, який зібрав "з нуля" власноруч.

Евакуація. Слово, що має особливі болючі спогади для кожного з нас. Страх, паніка та нерозуміння що робити далі… Мільйони українців вимушені були покинути домівки, аби врятувати життя свої та дітей. Одні люди намагалися врятуватися та тікати від російських обстрілів і окупації пішки, потягами, автобусами, а інші – збираються із силами та допомагають тим, хто цього потребує. Про тих, і про інших ми та розповіли у сьомому випуску "Евакуація", – пише Inker.

Inker - фото 520375
Inker

Це цікаво: Українець вперше переміг у конкурсі Art Photography Awards 2023

пропозиції партнерів
Новини