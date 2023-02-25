Inker анонсував новий комікс про матір захисника "Азовсталі" з позивним "Орест"

Випуск коміксу під номером 7 називається "Евакуація". Створений він про Ірину Юрченко, яка працювала провідницею на евакуаційних потягах, які постійно курсували в перші дні повномасштабного вторгнення Росії.

У цьому номері зібрано чотири історії, пише Inker.

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Для цього Inker поспілкувався з матірʼю "Ореста" Іриною Юрченко, яка працювала провідницею на евакуаційних потягах, щоб розповісти її історію, яка є однією з чотирьох інших.

Номер "Евакуація" містить ще три історії:

"Де мої діти?" про батька-одинака з Маріуполя, який виховує трьох дітей

"Казах" про казахського правозахисника, який у 2019 році отримав політичний притулок в Україні

"Мопед не залишу" про чоловіка, який у травні 2022-го повернувся в Сєвєродонецьк по мопед, який зібрав "з нуля" власноруч.

Евакуація. Слово, що має особливі болючі спогади для кожного з нас. Страх, паніка та нерозуміння що робити далі… Мільйони українців вимушені були покинути домівки, аби врятувати життя свої та дітей. Одні люди намагалися врятуватися та тікати від російських обстрілів і окупації пішки, потягами, автобусами, а інші – збираються із силами та допомагають тим, хто цього потребує. Про тих, і про інших ми та розповіли у сьомому випуску "Евакуація", – пише Inker.

Inker

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